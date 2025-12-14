Předplatné

Levý wingbek, klíč pro Priskeho: Ryneš ve formě, matadoři jako jistota i dva dravci

Obránce Sparty Jaroslav Zelený
Obránce Sparty Jaroslav ZelenýZdroj: Michal Beránek (Sport)
John Mercado stíhá soupeře
John Mercado trafil tvrdou ranou tyč
John Mercado slaví gól do sítě brněnského Artisu
Zkušený obránce Sparty Pavel Kadeřábek
John Mercado v osmifinále MOL Cupu proti Artisu
Pavel Kadeřábek v souboji s mladoboleslavskými hráči
Matěj Ryneš se raduje z gólu
19
Jiří Fejgl
Epizodně na tom postu naskočil Martin Suchomel, trenér Sparty Brian Priske však aktuálně upřednostňuje jiné borce. Levý wingbek, jedna ze zásadních rolí v letenském systému, patří výbušné dvojici a duu protřelých matadorů, kteří jsou připraveni pomoci záskokem. O která jména jde? A jak si vedou v zápasech Konferenční ligy a české nejvyšší soutěže?

Matěj Ryneš

  • Zápasy: 24 (14 liga, 10 Konferenční liga)
  • Minuty: 1642
  • Góly: 2
  • Asistence: 2
  • xG/na zápas: 0,78/0,04
  • Centry na zápas/úspěšné: 5,15/39,4 %

Možná mu prospěla pauza, kvůli kartám nenaskočil v Olomouci. V Craiově zahrál asi nejlepší utkání sezony, duel rozsekl brankou v 89. minutě. Byl silný s míčem, pevný v defenzivě. V souboji s Ekvádorcem Johnem Mercadem o číslo jedna na levém wingbeku získal velmi významné body. Matěj Ryneš je ze všech adeptů nejvyhraněnější, pod Brianem Priskem nenastoupil na jiném postu.

John Mercado

  • Zápasy: 19 (13 liga, 6 Konferenční liga)
  • Minuty: 1279
  • Góly: 3
  • Asistence: 2
  • xG/na zápas: 2,7/0,19
  • Centry na zápas/úspěšné: 4,01/28,1 %

Muž dvou pozic. Z levého wingbeka o víkendu v Olomouci pomohl rozhodnout utkání brilantním centrem na zakončujícího Albiona Rrahmaniho. V Craiově naskočil na pravém křídle (či desítce), což je jinak království Veljka Birmančeviče. Tady se Mercadovi dobře spolupracuje s krajanem Angelem Preciadem, což se potvrdilo také v Rumunsku, kde oba zahráli velmi slušně.

Pavel Kadeřábek

  • Zápasy: 19 (12 liga, 7 Konferenční liga)
  • Minuty: 1471
  • Góly: 1
  • Asistence: 3
  • xG/na zápas: 0,27/0,02
  • Centry na zápas/úspěšné: 2,94/35,4 %

Na levém wingbeku se (primárně mu patří druhá strana)  objevil pouze epizodně, duel v Olomouci však zvládl velmi slušně. I na tomto postu, kde si zahrál kupříkladu slavné i vítězné osmifinále EURO 2020 (konalo se v roce 2021 kvůli covidu) proti Nizozemsku, potvrdil solidnost, vyrovnanost. Nakonec zvládl i záskok na pravém stoperu, kde se objevil při duelu Konferenční ligy na stadionu Legie Varšava. Je připraven na všechny varianty.

Jaroslav Zelený

  • Zápasy: 18 (11 liga, 7 Konferenční liga)
  • Minuty: 1347
  • Góly: 0
  • Asistence: 1
  • xG/na zápas: 0,24/0,02
  • Centry na zápas/úspěšné: 0,87/46,2 %

Podobně jako Pavel Kadeřábek záložní možnost ve chvíli, kdy je potřeba nahradit první dvě varianty, což jsou Matěj Ryneš s Johnem Mercadem. Jaroslav Zelený už je totiž spíše usazený o řadu níž, na levém okraji defenzivní trojice. S Kadeřábkem ho pojí rovněž solidnost, vyrovnanost výkonů i postavení v mužstvu. Sparta s ním na jaře prodloužila smlouvu, to je důkaz důležitosti.

