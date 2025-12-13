Zafeirisovy momenty ve Slavii: unikátní představení, gól v derby i divoké oslavy titulu
Podíval se do kamery a řekl „Ahoj slávisté. Jak asi víte, o víkendu to bude můj poslední zápas na tomto nádherném stadionu.“ Je to tak, podzim utekl jako voda a jeden z nejobletovanějších hráčů léta Christos Zafeiris má před sebou závěrečné utkání v sešívaném dresu. Jakými momenty na sebe za necelé tři roky upozornil?
Unikátní představení
Byl závěr ledna, pár týdnů do konce přestupového období. Fanoušci už příliš posil nečekali, když tu se ještě z čista jasna objevily zvěsti o (tehdy) norském zázračném klučinovi. Celý proces podepsání Zafeirise vyvrcholil v ideální chvíli – den před nedělním utkáním s Jabloncem.
Všichni promrzlí fanoušci, kteří přišli na utkání s předstihem, tak dostali odměnu a překvapení. Zafeiris před utkáním vyšel z tunelu a šéf Slavie Jaroslav Tvrdík oznámil jeho přestup přímo na hřišti. Hráč zapózoval s dresem, zažongloval s míčem ve středovém kruhu, obešel tribuny. Tradice známá spíše ze Španělska, naopak v českém prostředí unikátní. I díky tomu bombastický příchod Zafeirise zůstává v paměti.
Hvězdný duben
Renomé Zafeirise vytvořilo obrovská očekávání. Možná až nezdravá. Ale ve chvíli, kdy se poprvé ustálila jeho role v základní sestavě, zdálo se, že je veškerý humbuk na místě. Především v dubnu 2023 jakoby diváci viděli nového, více buldočího, Nicolaeho Stanciua. Záložník si připsal dvě asistence z rohových kopů, ale především i svůj premiérový gól.
Ten stál za to. V Mladé Boleslavi si u lajny efektně narazil patičkou, pak protančil kolem dvou hráčů z úhlu do vápna a následně prostřelil brankáře Šedu. „Trenéři mi před zápasem říkali, že když budu blízko šestnáctky, mám jít jeden na jednoho. Měl jsem tu svoji mámu, tátu a několik nejbližších kamarádů, rodinu. Bylo to fantastické,“ líčil nadšeně Zafeiris. Trefil ale jen remízu 1:1.
Vítězné derby
Lámala se tam tehdy titulová sezona? Kdo ví… Každopádně první derby Trpišovský vs Friis na podzim minulého roku poslalo Slavii do bodového trháku, který už nepustila. A v konečném součtu dal vítězný gól právě podsaditý Řek. A jaký! Převzal si balon ve středu hřiště a dalekonosnou ranou poslal za záda Vindahla. Navíc přímo pod Tribunou Sever – může mít hráč Slavie lepší zážitek?
xG střely bylo pouze o hodnotě 0,06, navíc Zafeiris střílel slabší levačkou. I když, slabší… Z čtrnácti branek, které ze Slavii mladík dal, bylo kupodivu hned šest slabší nohou – kromě derby takhle zasadil zpoza vápna rány i Lille, Teplicím či naposledy Plzni.
Divoké oslavy
Přes ne zcela vyrovnanou výkonnost se „Zafi“ stál fanouškovským oblíbencem, především díky zápalu a nadšení, které z něj směrem k tribunám číšilo. Když tedy Slavia konečně poprvé s malým středopolařem vyhrála titul, jen těžko držel emoce a „párty“ náladu.
Když během oslav na stadionu začala hrát písnička, kterou o Zafeirisovi složil interpret MAT 213, nadšený hráč vyskočil na pódium vedle rappera s řeckou vlajkou kolem pasu. Jeden z fanoušků mu podal světlici, kterou rozjetý hráč nadšeně přijal a s mobilem v druhé ruce se divoce roztancoval. Ze všech slávistů během velkého večera v Edenu rozhodně nejméně brzdil.
Komplikovaný odchod
Jeho zmíněný vztah s fanoušky dostal zároveň v létě velkou ránu. Odejde, neodejde? Je na něj nabídka, či není? Chce zůstat či nechce? Jen chvíli po prodloužení smlouvy dal najevo touhu odejít do PAOKu. „Mentálně není připravený,“ říkal Jindřich Trpišovský, proč nechával trucujícího Řeka na lavičce. „Ale má před sebou Ligu mistrů, na něčem se s klubem domluvil. Nejde to měnit v průběhu sezony,“ doplnil.
Nakonec došlo na šalamounské řešení. Zafeiris do Řecka odletěl, s šálou PAOKu se fotil s fanoušky, ale pak se vrátil, aby kalendářní rok dohrál v sešívaném. Pro některé si cestu do sešívaných srdcí v létě kompletně uzavřel, někteří mu odpustili. Že je hlavou jinde ale nijak zásadně na podzim vidět nebylo.