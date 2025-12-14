Předplatné

ONLINE: Bohemians - Karviná 0:0. Klokani pětkrát v řadě doma bez výhry, zlomí sérii?

Václav Drchal z Bohemians a Rok Štorman z Karviné
Václav Drchal z Bohemians a Rok Štorman z KarvinéZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Fanoušci Bohemians před startem utkání s Karvinou
Fotbalisté Bohemians před startem utkání s Karvinou
Zklamaní hráči Bohemians
Filip Vecheta, slaví branku do sítě Baníku
Filip Vecheta, slaví branku do sítě Baníku
Zápas Pardubic na Baníku
Zápas Pardubic na Baníku
18
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (18)

Podzimní program Chance Ligy končí 19. kolem. A Baník bude mít na jaře co napravovat. Na domácí půdě totiž nedokázal přehrát Pardubice a podlehl jim 1:4. Na poslední místo ale neklesá, Slovácko totiž prohrálo v Teplicích a stále je na dně tabulky. Hradec díky proměněné penaltě Václava Pilaře remizoval s Boleslaví. Slavia v divoké přestřelce porazila Jablonec 4:3. V neděli jde do akce Plzeň, Sparta nebo Olomouc, program odstartuje zápasem mezi Bohemians a Karvinou. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech duelů kola sledujte na iSportu.

Základní část - 2025/2026

LIVE přestávka
00Detail
LIVE
11Detail
LIVE
14Detail
LIVE
10Detail
LIVE
43Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

Divoký večer v Edenu

Slavia porazila v 19. kole Chance Ligy Jablonec 4:3. Večer plný branek statisticky ovládl Tomáš Chorý, který přidal k proměněné penaltě i vítěznou trefu. Duel byl posledním v dresu Slavie pro Christose Zafeirise, který v zimě přestupuje do řeckého PAOKu.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia – Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl dvougólový Chorý • isportTV

Baník je dál u dna

Baník vůbec nezvládl závěrečný duel před zimní pauzou, podlehl Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej Kričfaluši, ale za chvíli poslal hosty znovu do vedení Abdullahi Tanko. Po změně stran podtrhl třetí ligové vítězství Východočechů po sobě dvěma góly střídající Filip Vecheta.

Video placeholder
SESTŘIH: Baník – Pardubice 1:4. Třetí výhra Východočechů v řadě, Ostrava přezimuje na předposledním místě • isportTV

Pilař zachraňoval Hradec

Hradec Králové remizoval doma s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty poslal do vedení chvíli před pauzou Matyáš Vojta, v 64. minutě srovnal z penalty Václav Pilař. Oba týmy vyhrály jediné z posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže.

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1. Chybu domácích potrestal Vojta, z penalty vyrovnal Pilař • isportTV

Bílek nedal penaltu, Teplice i tak slaví

Teplice zdolaly doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, v 84. minutě ale rozhodl Daniel Mareček. Severočeši potřetí z posledních čtyř kol zvítězili 1:0. Celek z Uherského Hradiště zakončí podzimní část sezony o skóre na posledním místě.

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice – Slovácko 1:0. Bílek neproměnil penaltu, v závěru rozhodl Mareček • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1976630:2627
9Zlín1865721:2423
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians1854914:2119
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Dukla1828814:2514
15Baník19351112:2514
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (18)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů