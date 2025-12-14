ONLINE: Bohemians - Karviná. Domácí pětkrát v řadě doma bez výhry, zlomí sérii?
Podzimní program Chance Ligy končí 19. kolem. A Baník bude mít na jaře co napravovat. Na domácí půdě totiž nedokázal přehrát Pardubice a podlehl jim 1:4. Na poslední místo ale neklesá, Slovácko totiž prohrálo v Teplicích a stále je na dně tabulky. Hradec díky proměněné penaltě Václava Pilaře remizoval s Boleslaví. Slavia v divoké přestřelce porazila Jablonec 4:3. V neděli jde do akce Plzeň či Sparta, program odstartuje zápasem mezi Bohemians a Karvinou. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech duelů kola sledujte na iSportu.
Základní část - 2025/2026
Divoký večer v Edenu
Slavia porazila v 19. kole Chance Ligy Jablonec 4:3. Večer plný branek statisticky ovládl Tomáš Chorý, který přidal k proměněné penaltě i vítěznou trefu. Duel byl posledním v dresu Slavie pro Christose Zafeirise, který v zimě přestupuje do řeckého PAOKu.
Baník je dál u dna
Baník vůbec nezvládl závěrečný duel před zimní pauzou, podlehl Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej Kričfaluši, ale za chvíli poslal hosty znovu do vedení Abdullahi Tanko. Po změně stran podtrhl třetí ligové vítězství Východočechů po sobě dvěma góly střídající Filip Vecheta.
Pilař zachraňoval Hradec
Hradec Králové remizoval doma s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty poslal do vedení chvíli před pauzou Matyáš Vojta, v 64. minutě srovnal z penalty Václav Pilař. Oba týmy vyhrály jediné z posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže.
Bílek nedal penaltu, Teplice i tak slaví
Teplice zdolaly doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, v 84. minutě ale rozhodl Daniel Mareček. Severočeši potřetí z posledních čtyř kol zvítězili 1:0. Celek z Uherského Hradiště zakončí podzimní část sezony o skóre na posledním místě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu