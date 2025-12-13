Předplatné

ONLINE: Poslední podzimní kolo, Baník hostí Pardubice. Slovácko - Teplice

Sobotní program 19. kola fotbalové Chance Ligy nabízí čtyři duely. V posledním zápase podzimní části přívítá Baník Ostrava v duelu týmu ze spodku tabulky Pardubice. Ve stejný čas hostí Hradec Králové Mladou Boleslav. Poslední Slovácko zavítá do Teplic. Ve večerním utkání se představí v Edenu třetí Jablonec, který vyzve vedoucí Slavii. Zápasy začínají v 15.00, ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

