Předplatné

ONLINE: Zlín - Olomouc 2:0. Dva rychlé góly, Cupák zvyšuje vedení Ševců

Fotbalisté Zlína se radují z vedení nad Olomoucí
Fotbalisté Zlína se radují z vedení nad OlomoucíZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Antonín Křapka ze Zlína si kryje míč před Danielem Vašulínem z Olomouce
Joss Didiba ze Zlína v utkání proti Karviné
Lucky Ezeh z Karviné se raduje z branky proti Bohemians
Lucky Ezeh z Karviné střílí branku proti Bohemians
Ebrima Singhateh z Karviné slaví proměněnou penaltu proti Bohemians
Ebrima Singhateh z Karviné slaví proměněnou penaltu proti Bohemians
Ebrima Singhateh z Karviné slaví proměněnou penaltu proti Bohemians
28
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (20)

Podzimní program Chance Ligy končí 19. kolem. A Baník bude mít na jaře co napravovat. Na domácí půdě totiž nedokázal přehrát Pardubice a podlehl jim 1:4. Na poslední místo ale neklesá, Slovácko totiž prohrálo v Teplicích a stále je na dně tabulky. Hradec díky proměněné penaltě Václava Pilaře remizoval s Boleslaví. Slavia v divoké přestřelce porazila Jablonec 4:3. V neděli jde do akce Plzeň, Sparta nebo Olomouc. Program odstartoval zápasem mezi Bohemians a Karvinou, po výhře 3:0 se radovali hosté. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech duelů kola sledujte na iSportu.

Základní část - 2025/2026

LIVE 1. poločas
00Detail
LIVE
03Detail
LIVE
11Detail
LIVE
14Detail
LIVE
10Detail
LIVE
43Detail
LIVE 1. poločas
20Detail
LIVE
--Detail

Drtivý finiš Karviné v Ďolíčku

Karviná vyhrála 3:0 na hřišti Bohemians 1905 a podzimní část sezony zakončí v elitní šestce tabulky. Hosté rozhodli v závěrečné dvacetiminutovce, postupně skórovali Ebrima Singhateh z penalty, Lucky Ezeh a Emmanuel Ayaosi.

Divoký večer v Edenu

Slavia porazila v 19. kole Chance Ligy Jablonec 4:3. Večer plný branek statisticky ovládl Tomáš Chorý, který přidal k proměněné penaltě i vítěznou trefu. Duel byl posledním v dresu Slavie pro Christose Zafeirise, který v zimě přestupuje do řeckého PAOKu.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia – Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl dvougólový Chorý • isportTV

Baník je dál u dna

Baník vůbec nezvládl závěrečný duel před zimní pauzou, podlehl Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej Kričfaluši, ale za chvíli poslal hosty znovu do vedení Abdullahi Tanko. Po změně stran podtrhl třetí ligové vítězství Východočechů po sobě dvěma góly střídající Filip Vecheta.

Video placeholder
SESTŘIH: Baník – Pardubice 1:4. Třetí výhra Východočechů v řadě, Ostrava přezimuje na předposledním místě • isportTV

Pilař zachraňoval Hradec

Hradec Králové remizoval doma s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty poslal do vedení chvíli před pauzou Matyáš Vojta, v 64. minutě srovnal z penalty Václav Pilař. Oba týmy vyhrály jediné z posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže.

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1. Chybu domácích potrestal Vojta, z penalty vyrovnal Pilař • isportTV

Bílek nedal penaltu, Teplice i tak slaví

Teplice zdolaly doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, v 84. minutě ale rozhodl Daniel Mareček. Severočeši potřetí z posledních čtyř kol zvítězili 1:0. Celek z Uherského Hradiště zakončí podzimní část sezony o skóre na posledním místě.

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice – Slovácko 1:0. Bílek neproměnil penaltu, v závěru rozhodl Mareček • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Karviná19102734:3032
5Liberec1886431:1730
6Plzeň1885533:2629
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1976630:2627
9Zlín1865721:2423
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Dukla1828814:2514
15Baník19351112:2514
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (20)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů