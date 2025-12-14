Předplatné

SESTŘIHY: Debakl Sigmy ve Zlíně! Domácí bída Klokanů pokračuje, Baník je dál u dna

Stanislav Petruta ze Zlína dal proti Olomouci hattrick
Stanislav Petruta ze Zlína dal proti Olomouci hattrick
Stanislav Petruta ze Zlína dal proti Olomouci hattrick
Stanislav Petruta ze Zlína oslavuje gól proti Olomouci
Zlín v devatenáctém kole Chance Ligy přivítal Olomouc
Zlín v devatenáctém kole Chance Ligy přivítal Olomouc
Zlín v devatenáctém kole Chance Ligy přivítal Olomouc
Zlín v devatenáctém kole Chance Ligy přivítal Olomouc
Zlín v devatenáctém kole Chance Ligy přivítal Olomouc
Podzimní program Chance Ligy končí devatenáctým kolem. Zlín doma přejel Olomouc rozdílem třídy, pod výhru 5:0 se hattrickem podepsal teprve dvacetiletý Stanislav Petruta. Dařilo se i Karviné, která v Ďolíčku porazila Bohemians 3:0. Baník bude mít na jaře co napravovat, na domácí půdě podlehl Pardubicím 1:4. Na poslední místo ale neklesá, Slovácko totiž prohrálo v Teplicích a stále je na dně. Hradec díky penaltě Václava Pilaře remizoval s Boleslaví. Slavia v divoké přestřelce porazila Jablonec 4:3. Závěr programu obstará šlágr mezi Spartou a Libercem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech duelů kola sledujte na iSportu.

Zlín přepisoval historii

Zlín deklasoval doma Olomouc 5:0 a zvítězil po sérii čtyř porážek. O nejvyšší výhru „Ševců“ v samostatné ligové historii se zasloužili v úvodu duelu Stanley Kanu a Michal Cupák, po přestávce pak tříbodový zisk nováčka pojistil Stanislav Petruta hattrickem v rozmezí dvaceti minut.

Drtivý finiš Karviné v Ďolíčku

Karviná vyhrála 3:0 na hřišti Bohemians 1905 a podzimní část sezony zakončí v elitní šestce tabulky. Hosté rozhodli v závěrečné dvacetiminutovce, postupně skórovali Ebrima Singhateh z penalty, Lucky Ezeh a Emmanuel Ayaosi.

Bohemians - Karviná 0:3. V Ďolíčku padaly branky jen do sítě domácích, rozhodla 2. půle • iSport.tv

Divoký večer v Edenu

Slavia porazila v 19. kole Chance Ligy Jablonec 4:3. Večer plný branek statisticky ovládl Tomáš Chorý, který přidal k proměněné penaltě i vítěznou trefu. Duel byl posledním v dresu Slavie pro Christose Zafeirise, který v zimě přestupuje do řeckého PAOKu.

SESTŘIH: Slavia – Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl dvougólový Chorý • isportTV

Baník je dál u dna

Baník vůbec nezvládl závěrečný duel před zimní pauzou, podlehl Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej Kričfaluši, ale za chvíli poslal hosty znovu do vedení Abdullahi Tanko. Po změně stran podtrhl třetí ligové vítězství Východočechů po sobě dvěma góly střídající Filip Vecheta.

SESTŘIH: Baník – Pardubice 1:4. Třetí výhra Východočechů v řadě, Ostrava přezimuje na předposledním místě • isportTV

Pilař zachraňoval Hradec

Hradec Králové remizoval doma s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty poslal do vedení chvíli před pauzou Matyáš Vojta, v 64. minutě srovnal z penalty Václav Pilař. Oba týmy vyhrály jediné z posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže.

SESTŘIH: Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1. Chybu domácích potrestal Vojta, z penalty vyrovnal Pilař • isportTV

Bílek nedal penaltu, Teplice i tak slaví

Teplice zdolaly doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, v 84. minutě ale rozhodl Daniel Mareček. Severočeši potřetí z posledních čtyř kol zvítězili 1:0. Celek z Uherského Hradiště zakončí podzimní část sezony o skóre na posledním místě.

SESTŘIH: Teplice – Slovácko 1:0. Bílek neproměnil penaltu, v závěru rozhodl Mareček • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1886431:1730
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

