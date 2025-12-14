SESTŘIHY: Debakl Sigmy ve Zlíně! Domácí bída Klokanů pokračuje, Baník je dál u dna
Podzimní program Chance Ligy končí devatenáctým kolem. Zlín doma přejel Olomouc rozdílem třídy, pod výhru 5:0 se hattrickem podepsal teprve dvacetiletý Stanislav Petruta. Dařilo se i Karviné, která v Ďolíčku porazila Bohemians 3:0. Baník bude mít na jaře co napravovat, na domácí půdě podlehl Pardubicím 1:4. Na poslední místo ale neklesá, Slovácko totiž prohrálo v Teplicích a stále je na dně. Hradec díky penaltě Václava Pilaře remizoval s Boleslaví. Slavia v divoké přestřelce porazila Jablonec 4:3. Závěr programu obstará šlágr mezi Spartou a Libercem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech duelů kola sledujte na iSportu.
Základní část - 2025/2026
Zlín přepisoval historii
Zlín deklasoval doma Olomouc 5:0 a zvítězil po sérii čtyř porážek. O nejvyšší výhru „Ševců“ v samostatné ligové historii se zasloužili v úvodu duelu Stanley Kanu a Michal Cupák, po přestávce pak tříbodový zisk nováčka pojistil Stanislav Petruta hattrickem v rozmezí dvaceti minut.
Drtivý finiš Karviné v Ďolíčku
Karviná vyhrála 3:0 na hřišti Bohemians 1905 a podzimní část sezony zakončí v elitní šestce tabulky. Hosté rozhodli v závěrečné dvacetiminutovce, postupně skórovali Ebrima Singhateh z penalty, Lucky Ezeh a Emmanuel Ayaosi.
Divoký večer v Edenu
Slavia porazila v 19. kole Chance Ligy Jablonec 4:3. Večer plný branek statisticky ovládl Tomáš Chorý, který přidal k proměněné penaltě i vítěznou trefu. Duel byl posledním v dresu Slavie pro Christose Zafeirise, který v zimě přestupuje do řeckého PAOKu.
Baník je dál u dna
Baník vůbec nezvládl závěrečný duel před zimní pauzou, podlehl Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej Kričfaluši, ale za chvíli poslal hosty znovu do vedení Abdullahi Tanko. Po změně stran podtrhl třetí ligové vítězství Východočechů po sobě dvěma góly střídající Filip Vecheta.
Pilař zachraňoval Hradec
Hradec Králové remizoval doma s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty poslal do vedení chvíli před pauzou Matyáš Vojta, v 64. minutě srovnal z penalty Václav Pilař. Oba týmy vyhrály jediné z posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže.
Bílek nedal penaltu, Teplice i tak slaví
Teplice zdolaly doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, v 84. minutě ale rozhodl Daniel Mareček. Severočeši potřetí z posledních čtyř kol zvítězili 1:0. Celek z Uherského Hradiště zakončí podzimní část sezony o skóre na posledním místě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu