ONLINE: Slavia - Jablonec 0:0. Zafeiris se loučí v základu, vpředu Chorý s Chytilem

Gólová radost slávistů v Teplicích
Gólová radost slávistů v TeplicíchZdroj: ČTK
Radost Lukáše Provoda, Michala Sadílka a Davida Mosese
Alexis Alégué v zápase s Hradcem
Záložník Slavie Michal Sadílek
Chance Liga
Fotbalisté Slavie hájí v 19. kole Chance Ligy svou neporazielnosti v soutěži proti Jablonci. Po porážce v Lize mistrů na hřišti Tottenhamu 0:3 chtějí potvrdit první místo v tabulce, které mají už před posledním zápasem podzimní části až do jara jisté. Severočechům se daří nad očekávání. Přezimují nejhůř na třetí přičce a pokud uspějí, a Sparta zaváhá, mohou dokonce poskočit na druhé místo. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1976630:2627
9Zlín1865721:2423
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians1854914:2119
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Dukla1828814:2514
15Baník19351112:2514
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

