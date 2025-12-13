Předplatné

ONLINE: Slavia - Jablonec. První se třetím, ukončí Pražané podzim bez ligové porážky?

Radost Lukáše Provoda, Michala Sadílka a Davida Mosese
Radost Lukáše Provoda, Michala Sadílka a Davida MoseseZdroj: ČTK
Gólová radost slávistů v Teplicích
Záložník Slavie Michal Sadílek
Štěpán Chaloupek během utkání LM proti Tottenhamu
Po faulu na Lukáše Provoda kopala Slavia penaltu
Vachtang Čanturišvili slaví gól se střelcem Janem Chramostou
Vachtang Čanturišvili slaví gól se střelcem Janem Chramostou
Jablonecký Jan Chramosta během zápasu proti Bohemians
9
Fotbalisté Slavie budou v 19. kole Chance Ligy hájit svou neporazielnosti v soutěži proti Jablonci. Po porážce v Lize mistrů na hřišti Tottenhamu 0:3, chtějí potvrdit první místo v tabulce, které mají už před posledním zápasem podzimní části až do jara jisté. Severočechům se daří nad očekávání. Přezimovat budou nejhůř na třetí přičce a pokud uspějí, a Sparta zaváhá, mohou dokonce poskočit na druhé místo. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

