Předplatné

SESTŘIH: Slavia - Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl Chorý

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia – Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl dvougólový Chorý • Zdroj: isportTV
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Lamin Jawo se prosadil v Edenu
Tomáš Chorý v utkání s Jabloncem
24
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (168)

Fotbalisté Slavie v 19. kole první ligy přestříleli doma Jablonec 4:3. Obhájce titulu z Edenu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a v čele neúplné tabulky má osmibodový náskok před druhou Spartou, kterou čeká nedělní duel s Libercem. Pražané třikrát vedli, hosté třikrát dokázali srovnat. Vítězný gól si v 71. minutě druhou trefou v zápase připsal Tomáš Chorý, který se s devíti brankami dotáhl v čele tabulky střelců na olomouckého Daniela Vašulína.

Slavia doma v lize porazila Jablonec podeváté za sebou. Na svém stadionu v nejvyšší soutěži inkasovala třikrát v jednom utkání poprvé od května, kdy zdolala Plzeň rovněž 4:3. Jablonec prohrál podruhé z posledních pěti kol, v tabulce je třetí o dva body za Spartou.

Po úterní porážce 0:3 na stadionu Tottenhamu v Lize mistrů udělal trenér Slavie Trpišovský tři změny v základní sestavě. Mezi trojicí nových hráčů v zahajovací jedenáctce byl i záložník Zafeiris, který nastoupil ke svému poslednímu utkání v červenobílém dresu. V zimě odejde do PAOK Soluň, jehož je od léta kmenovým hráčem a v Edenu hostoval.

Domácí se hned od začátku chopili role favorita a vydařený vstup do utkání korunovali v 10. minutě. Chorý vypíchl špatnou rozehrávku jabloneckého kapitána Tekijaškého, zdálky napřáhl Provod a přesnou střelou k tyči si připsal čtvrtý gól v ligové sezoně.

Severočeši se pak marně domáhali penalty za Chorého zákrok na Růska. Český reprezentant v domácím dresu na opačné straně protáhl brankáře Hanuše nebezpečnou střelou. Míč do sítě poté poslal hlavičkující Chytil, ale v ofsajdu stojící Chorý brankáře ovlivnil, a tak gól neplatil.

Hosté hned z prvního rohu a úvodní střely na branku udeřili. Růsek ve 34. minutě prodloužil na zadní tyč a Tekijaški prakticky z čáry doklepl svým tělem míč za čáru. Na podzim skóroval v lize podruhé.

Slávisté si vzali po čtyřech minutách vedení zpět. Cedidla srazil ve vzdušném souboji Vlčka a sudí Beneš nařídil penaltu. Míč si nejprve vzal Zafeiris, ale pak ho odevzdal Chorému. Reprezentační útočník se z pokutového kopu nemýlil.

Hosté ve druhé minutě nastavení první půle podruhé vyrovnali. Zorvan si otevřel střelecký účet v ligové sezoně, když zaskočil Staňka z přímého kopu střelou do středu branky. Gólman nejprve udělal úkrok do strany a na pokus pak už nestačil zareagovat.

Článek pokračuje pod infografikou.

Hned po přestávce přestřelka pokračovala. Chaloupek v 55. minutě po spolupráci stoperů s Vlčkem zajistil Slavii potřetí vedení. Jablonec po inkasované brance vystřídal a Jawo po 43 sekundách pobytu na trávníku potřetí vyrovnal. Obral o míč Vlčka a sólo proměnil svou sedmou trefou v ligovém ročníku.

V 71. minutě pak rozhodl Chorý. Domácí využili ošetřování jabloneckého zadáka Innocentiho, Holešův přesný pas si našel urostlý útočník a hlavičkou poslal míč do sítě. Slavia potvrdila, že má nejlepší ofenzivu v soutěži, dala už 41 branek. Jen o jednu trefu zaostala za listopadovým nejgólovějším zápasem ligové sezony v Plzni, kde zvítězila 5:3.

KonecLIVE
43

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1976630:2627
9Zlín1865721:2423
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians1854914:2119
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Dukla1828814:2514
15Baník19351112:2514
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (168)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů