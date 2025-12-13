SESTŘIH: Slavia - Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl Chorý
Fotbalisté Slavie v 19. kole první ligy přestříleli doma Jablonec 4:3. Obhájce titulu z Edenu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a v čele neúplné tabulky má osmibodový náskok před druhou Spartou, kterou čeká nedělní duel s Libercem. Pražané třikrát vedli, hosté třikrát dokázali srovnat. Vítězný gól si v 71. minutě druhou trefou v zápase připsal Tomáš Chorý, který se s devíti brankami dotáhl v čele tabulky střelců na olomouckého Daniela Vašulína.
Slavia doma v lize porazila Jablonec podeváté za sebou. Na svém stadionu v nejvyšší soutěži inkasovala třikrát v jednom utkání poprvé od května, kdy zdolala Plzeň rovněž 4:3. Jablonec prohrál podruhé z posledních pěti kol, v tabulce je třetí o dva body za Spartou.
Po úterní porážce 0:3 na stadionu Tottenhamu v Lize mistrů udělal trenér Slavie Trpišovský tři změny v základní sestavě. Mezi trojicí nových hráčů v zahajovací jedenáctce byl i záložník Zafeiris, který nastoupil ke svému poslednímu utkání v červenobílém dresu. V zimě odejde do PAOK Soluň, jehož je od léta kmenovým hráčem a v Edenu hostoval.
Domácí se hned od začátku chopili role favorita a vydařený vstup do utkání korunovali v 10. minutě. Chorý vypíchl špatnou rozehrávku jabloneckého kapitána Tekijaškého, zdálky napřáhl Provod a přesnou střelou k tyči si připsal čtvrtý gól v ligové sezoně.
Severočeši se pak marně domáhali penalty za Chorého zákrok na Růska. Český reprezentant v domácím dresu na opačné straně protáhl brankáře Hanuše nebezpečnou střelou. Míč do sítě poté poslal hlavičkující Chytil, ale v ofsajdu stojící Chorý brankáře ovlivnil, a tak gól neplatil.
Hosté hned z prvního rohu a úvodní střely na branku udeřili. Růsek ve 34. minutě prodloužil na zadní tyč a Tekijaški prakticky z čáry doklepl svým tělem míč za čáru. Na podzim skóroval v lize podruhé.
Slávisté si vzali po čtyřech minutách vedení zpět. Cedidla srazil ve vzdušném souboji Vlčka a sudí Beneš nařídil penaltu. Míč si nejprve vzal Zafeiris, ale pak ho odevzdal Chorému. Reprezentační útočník se z pokutového kopu nemýlil.
Hosté ve druhé minutě nastavení první půle podruhé vyrovnali. Zorvan si otevřel střelecký účet v ligové sezoně, když zaskočil Staňka z přímého kopu střelou do středu branky. Gólman nejprve udělal úkrok do strany a na pokus pak už nestačil zareagovat.
Článek pokračuje pod infografikou.
Hned po přestávce přestřelka pokračovala. Chaloupek v 55. minutě po spolupráci stoperů s Vlčkem zajistil Slavii potřetí vedení. Jablonec po inkasované brance vystřídal a Jawo po 43 sekundách pobytu na trávníku potřetí vyrovnal. Obral o míč Vlčka a sólo proměnil svou sedmou trefou v ligovém ročníku.
V 71. minutě pak rozhodl Chorý. Domácí využili ošetřování jabloneckého zadáka Innocentiho, Holešův přesný pas si našel urostlý útočník a hlavičkou poslal míč do sítě. Slavia potvrdila, že má nejlepší ofenzivu v soutěži, dala už 41 branek. Jen o jednu trefu zaostala za listopadovým nejgólovějším zápasem ligové sezony v Plzni, kde zvítězila 5:3.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu