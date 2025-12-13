Předplatné

Slavia - Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl dvougólový Chorý

Štěpán Chaloupek se raduje z branky
Štěpán Chaloupek se raduje z brankyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Lamin Jawo se prosadil v Edenu
Tomáš Chorý v utkání s Jabloncem
Tomáš Chorý v utkání s Jabloncem
24
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (132)

Slavia porazila v 19. kole Chance Ligy Jablonec 4:3. Večer plný branek statisticky ovládl Tomáš Chorý, který přidal k proměněné penaltě i vítěznou trefu. Duel byl posledním v dresu Slavie pro Christose Zafeirise, který v zimě přestupuje do řeckého PAOKu.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
43

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1976630:2627
9Zlín1865721:2423
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians1854914:2119
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Dukla1828814:2514
15Baník19351112:2514
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (132)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů