Předplatné

ONLINE: Plzeň - Dukla 0:0. Parádní střelu Červa vyrazil gólman, Viktoria nuceně střídala

Brankář Dukly Rihards Matrevics v akci proti Plzni
Brankář Dukly Rihards Matrevics v akci proti PlzniZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Kouč Dukly David Holoubek během utkání s Plzní
Rafiu Durosinmi lituje neproměněné šance
Neproměněná šance Rafia Durosinmiho
Svetozar Markovič z Plzně musel proti Dukle už po sedmi minutách střídat
Tomáš Ladra z Plzně bojuje o míč
Gólová radost hráčů Plzně po druhé brance do sítě Mladé Boleslavi
Tomáš Ladra z Plzně v souboji se slováckým záložníkem Danielem Tetourem
8
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Plzeň hostí v devatenáctém kole Chance Ligy pražskou Duklu. V domácí soutěži se Viktorii nedaří, vyhrála jediné z posledních čtyř kol a po minulém debaklu 0:3 na Slovácku ztrácí na Slavii už propastných třináct bodů. Dnes ale stojí proti předposlednímu celku tabulky, zabere na domácí půdě? Sledujte ONLINE přenos zápasu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Karviná19102734:3032
5Liberec1886431:1730
6Plzeň1885533:2629
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1976630:2627
9Zlín1865721:2423
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Dukla1828814:2514
15Baník19351112:2514
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů