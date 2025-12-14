Předplatné

ONLINE: Plzeň - Dukla 2:0. Plzeň zvyšuje vedení, Jemelka uklidil odražený míč

Václav Jemelka oslavuje gól proti Dukle
Václav Jemelka oslavuje gól proti DukleZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Václav Jemelka skóruje proti Dukle
Rafiu Durosinmi oslavuje gól proti Dukle
Rafiu Durosinmi oslavuje gól proti Dukle
Rafiu Durosinmi oslavuje gól proti Dukle
Rafiu Durosinmi střílí gól proti Dukle
Rafiu Durosinmi během utkání proti Dukle
Brankář Dukly Rihards Matrevics během zápasu s Plzní
19
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Plzeň hostí v devatenáctém kole Chance Ligy pražskou Duklu. V domácí soutěži se Viktorii nedaří, vyhrála jediné z posledních čtyř kol a po minulém debaklu 0:3 na Slovácku ztrácí na Slavii už propastných třináct bodů. Dnes ale stojí proti předposlednímu celku tabulky, zabere na domácí půdě? Sledujte ONLINE přenos zápasu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Karviná19102734:3032
5Liberec1886431:1730
6Plzeň1885533:2629
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1976630:2627
9Zlín1865721:2423
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Dukla1828814:2514
15Baník19351112:2514
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů