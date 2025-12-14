Předplatné

Plzeň - Dukla 2:0. Viktoria doma zabrala, o výhře rozhodl Durosinmi

Rafiu Durosinmi oslavuje gól proti Dukle
Rafiu Durosinmi oslavuje gól proti DukleZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Trenér Plzně Martin Hyský během utkání s Duklou
Václav Jemelka oslavuje gól proti Dukle
Václav Jemelka skóruje proti Dukle
Rafiu Durosinmi oslavuje gól proti Dukle
Rafiu Durosinmi oslavuje gól proti Dukle
Rafiu Durosinmi střílí gól proti Dukle
Rafiu Durosinmi během utkání proti Dukle
Fotbalisté Plzně v devatenáctém kole Chance Ligy na domácím hřišti porazili Duklu 2:0. O jejich výhře rozhodl krátce před pauzou Rafiu Durosinmi, který přeloboval brankáře. Ve druhém poločase skóroval ještě Václav Jemelka a Viktoria se tak v tabulce posunula na čtvrté místo o skóre před Karvinou.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1886431:1730
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

