SESTŘIH: Plzeň - Dukla 2:0. Viktoria doma zabrala, o výhře rozhodl Durosinmi
Fotbalisté Plzně v devatenáctém kole první ligy porazili pražskou Duklu 2:0. Západočechy poslal v závěrečném zápase podzimní části sezony do vedení před pauzou Rafiu Durosinmi a v 65. minutě přidal pojistku Václav Jemelka. Viktoria částečně odčinila minulou ligovou porážku 0:3 na stadionu Slovácka, zvítězila teprve podruhé z posledních pěti kol a přezimuje se ztrátou třinácti bodů na lídra tabulky Slavii a tří bodů na třetí Jablonec.
Západočeši Dukle oplatili prohru 0:2 ze srpnového utkání na Julisce a ovládli desátý z posledních jedenácti vzájemných duelů v nejvyšší soutěži. Pražané šest kol po sobě nezvítězili a na čtrnáctém místě mají stejně bodů jako poslední Slovácko.
Plzeňští nastoupili se třemi změnami v základní sestavě oproti čtvrtečnímu utkání Evropské ligy proti Panathinaikosu v Aténách, kde navzdory dlouhému oslabení remizovali bez branek. Jeden z nových členů zahajovací jedenáctky Markovič musel ale už po osmi minutách kvůli zranění střídat a přepustil místo Dwehovi.
Viktoria od úvodu naprosto dominovala a v první půli mohla dát více branek než jednu. Hosty držel gólman Matrevics, který v deváté minutě vytáhl Ladrovu střelu k tyči. Poté se domácí marně dožadovali penalty za údajný faul na Dweha ve vápně.
Po necelé čtvrthodině Adu z levé strany nahrál před branku, Durosinmi ale zblízka těsně minul. Poté Matrevics dvakrát zasáhl proti Červově střele z hranice vápna. Západočeši měli drtivý tlak, neprosadil se však ani ve 33. minutě agilní Adu, jehož ránu zpoza vyrazil Matrevics.
Plzeň pálila šance, ale...
Lotyšského gólmana vzápětí nepřekonal hlavičkou zblízka Durosinmi, stejný hráč už ale ve 41. minutě přece jen otevřel skóre. Nigerijský útočník se na hranici vápna zbavil tří protihráčů, obtočil se kolem Hunala a přes Matrevicse lehce dloubl balon do sítě. Durosinmi se trefil posedmé v ligovém ročníku.
Necelých pět minut po přestávce mohl Durosinmi přidat druhou branku v utkání, po chybě gólmana Dukly ale z velkého úhlu zamířil jen do tyče. Poté z přímého kopu z ideální pozice za vápnem minul Ladra.
Dukla poprvé výrazněji zahrozila až po hodině hry. Po přímém kopu se se odrazil balon k Hunalovi, jehož pokutový pokus k tyči vyrazil Wiegele. Poté v dobré šanci Šehovič vystřelil jen slabě po zemi do domácího gólmana.
V době, kdy se Pražané herně zvedali, inkasovali podruhé. Ladra si u pravé lajny několikrát vyměnil míč s Dwehem, liberijský obránce pak nacentroval, Adu sklepl před branku a Jemelka v 65. minutě zblízka překonal Matrevicse. Plzeňský zadák si připsal druhý soutěžní gól v sezoně a částečně jím napravil vyloučení ve čtvrtečním duelu v Aténách.
V 87. minutě po centru z levé strany překonal Matrevicse hlavičkou Durosinmi, z druhého gólu v utkání se ale nakonec radovat nemohl, neboť přihrávající Adu přebíral míč v těsném ofsajdu. Viktoria i v jedenáctém domácím ligovém duelu s Duklou bodovala. Pražané venku v nejvyšší soutěži ani v desátém zápase v sezoně nezvítězili a spolu se Slováckem jsou tam nejhorší.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu