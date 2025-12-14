ONLINE: Sparta - Liberec. Zaboduje rozjetý Slovan na pražské Letné?

Předplatné

Sparta si ve čtvrtek zajistila vyřazovací boje v Evropě a dnes hostí v 19. kole Chance Ligy Liberec. Letenští měli ale problém s dopravou a nastupují proti rozjetému Slovanu, který prohrál jen jednou za posledních 12 kol. Jak dopadne souboj z vrchních pater tabulky sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1976630:2627
9Zlín1865721:2423
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians1854914:2119
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Dukla1828814:2514
15Baník19351112:2514
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

