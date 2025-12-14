SESTŘIH: Sparta - Liberec 2:2. Pražané doma znovu ztratili, remízu vystřelil Kuchta
Tohle utkání bavilo. Bylo strhující, emotivní, gólové. Nakonec fotbalisté Sparty v nedělním domácím zápase remizovali s Libercem 2:2. Byť dvakrát prohrávali, v závěru usilovali o čtvrtý obrat v této sezoně Chance Ligy. „Ztratili jsme další body,“ pravil trenér Brian Priske bezprostředně po závěrečném hvizdu. Jeho tým přezimuje v tabulce na druhém místě se ztrátou sedmi bodů na vedoucí Slavii.
Už aby si zvykla, že má v domácích zápasech dohánět gólovou ztrátu. Sparta prohrávala na letenském stadionu v osmi z deseti ligových zápasů. Stejně tak v neděli proti Liberci, dokonce dvakrát. Její stíhací jízda nakonec stačila na bodový zisk.
Pražané v závěru zápasu tlačili na Slovan, který v defenzivě dlouho držel. A když byla možnost, jeho hráči polehávali po zemi, tahali čas. To rozpoutalo také rozmíšky mezi oběma lavičkami, za kterou obdrželi žluté karty trenéři Brian Priske a Radoslav Kováč. Jiskřilo to i na trávníku, protože Slovan dohrával v deseti. Aziz Kayondo dostal v nastaveném čase druhou žlutou kartu.
„Hráli jsme s evropským týmem, takže bod je pro nás výborný. Dvakrát jsme vedli, ale nakonec jsme se na to nadřeli, protože jsme lacino ztráceli balony,“ uvedl trenér Kováč v rozhovoru pro televizní stanici Oneplay Sport.
Domácí se totiž do šancí v závěru utkání dostali, stříleli Veljko Birmančevič, Jan Kuchta nebo Lukáš Haraslín. Právě po souhře prvních dvou padla vyrovnávací branka. Birmančevič asistoval, Kuchta doklepl balon do sítě z hrany malého vápna. Víc toho nepřišlo. „Udělali jsme ale dost na to, abychom vyhráli. Kluci si šli tvrdě za dalším gólem,“ zmínil Priske. K aktivitě domácího týmu pomohla i změna rozestavení na 4-2-3-1 v průběhu druhého poločasu.
Sparta se zkrátka opět přesvědčila o tom, že nestačí kontrolovat míč. To platilo většinu zápasu, herní rozdíl mezi ní a Libercem byl znatelný. „Máme nejmladší tým v lize. Přijeli jsme na takový stadion, bylo plno, byli jsme asi nervózní,“ zamyslel se Kováč. „Určitě umíme hrát daleko líp,“ prohodil.
Priske hodnotil: Frustrující
Priskeho tým hrál i díky středové dvojici Kaan Kairinen a Santiago Eneme (pomáhal jí i z pozice stopera Jaroslav Zelený) kombinačně, svižně a velmi nápaditě. „Drželi jsme balon, vytvořili jsme si hodně šancí, měli snad pětadvacet střel i vysokou hodnotu očekávaných gólů. Myslím, že kluci si zasloužili vyhrát,“ líčil Priske.
Ale Liberečtí udeřili jako první. Nutno říct, že po chybě Angela Preciada, jenž dostal opět přednost před Pavlem Kadeřábkem. Ekvádorský reprezentant nejprve předskočil Afolabiho Soliua (ten nebyl v ofsajdu o čtrnáct centimetrů), ale poté ztratil balon.
Slovan vystartoval nahoru, dostal se do přečíslení. Protiútok táhnul Kayondo a po jeho centru na hranu vápna skóroval Raimonds Krollis. Šlo o první a zároveň poslední libereckou střelu na branku za první půli. „Tohle je frustrující,“ oddechl si Priske. „A nejde jen o tenhle zápas. Soupeři tvrdě makají, nechají na hřišti všechno. Bojují, aby získali body. Jak jste říkal, je to frustrující, přitom jsme měli hodně šancí, ale neskórovali jsme, mohli jsme to zvrátit,“ pokračoval.
Když Sparta doma prohrávala, třikrát utkání otočila, dvakrát remizovala a naposledy proti Pardubicím (2:4) vyšla bodově naprázdno. Tentokrát zapsala třetí plichtu. „Chyběla nám koncovka, měli jsme hodně střel. Tlačili jsme se za vítězstvím, bohužel máme bod,“ litoval kapitán Haraslín.
Letenští vstřelili první gól po rohovém kopu. U něj nemá čisté svědomí gólman Koubek. V malém vápně mu clonil Zelený. Přes něj se nedostal k míči, stejně tak mu v tom zabránil i Kayondo. Proto lehce vyboxoval míč k Johnu Mercadovi (zapsáno jako vlastní gól Angeho N'Guessana), na jehož střelu nestačil zareagovat. S reklamací na možný faul neuspěl.
Pro Spartu jde už o osmou ligovou ztrátu v této sezoně, proto zaostává za Slavií o sedm bodů. Domácími výsledky si boj o návrat na mistrovský trůn výrazně zkomplikovala. Stejně jako proti Liberci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu