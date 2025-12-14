Sparta - Liberec 2:2. Pražané doma znovu ztratili, remízu vystřelil Kuchta
Fotbalisté Sparty v utkání devatenáctého ligového kola doma remizovali s Libercem 2:2 a po podzimu přezimují na druhém místě tabulky o sedm bodů za vedoucí Slavií. Slovan se v prvním poločase ujal vedení gólem Raimondse Krollise, Pražané vyrovnali po vlastním zásahu Angeho N'Guessana. Ve druhé půli se trefil střídající Lukáš Letenay, dělbu bodů zařídil další příchozí hráč z lavičky Jan Kuchta. Hosté dohrávali bez vyloučeného Azize Kayonda.
Pražané vyhráli jen dvě z minulých šesti kol a doma v nejvyšší soutěži jediný z posledních pěti zápasů. Ve čtvrtek zvítězili v Konferenční lize v Craiově 2:1 a zajistili si postup do jarní vyřazovací fáze. Kvůli mlze se ale mužstvo vrátilo do Prahy až v pátek odpoledne. Liberec prohrál jediné z posledních třinácti kol a je šestý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu