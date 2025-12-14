Předplatné

Sparta - Liberec 2:2. Pražané doma znovu ztratili, remízu vystřelil Kuchta

Albion Rrahmani lituje neproměněné šance v utkání proti Liberci
Albion Rrahmani lituje neproměněné šance v utkání proti LiberciZdroj: Michal Beranek / Sport
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Fotbalisté Sparty slaví vyrovnávací gól proti Liberci
Fotbalisté Sparty slaví vyrovnávací gól proti Liberci
John Mercado se raduje z vyrovnávací branky proti Liberci
Situace po rohovém kopu, z něhož Liberec inkasoval
Raimonds Krollis se raduje z branky proti Spartě
15
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (123)

Fotbalisté Sparty v utkání devatenáctého ligového kola doma remizovali s Libercem 2:2 a po podzimu přezimují na druhém místě tabulky o sedm bodů za vedoucí Slavií. Slovan se v prvním poločase ujal vedení gólem Raimondse Krollise, Pražané vyrovnali po vlastním zásahu Angeho N'Guessana. Ve druhé půli se trefil střídající Lukáš Letenay, dělbu bodů zařídil další příchozí hráč z lavičky Jan Kuchta. Hosté dohrávali bez vyloučeného Azize Kayonda.

Pražané vyhráli jen dvě z minulých šesti kol a doma v nejvyšší soutěži jediný z posledních pěti zápasů. Ve čtvrtek zvítězili v Konferenční lize v Craiově 2:1 a zajistili si postup do jarní vyřazovací fáze. Kvůli mlze se ale mužstvo vrátilo do Prahy až v pátek odpoledne. Liberec prohrál jediné z posledních třinácti kol a je šestý.

Video placeholder

KonecLIVE
22

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (123)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů