Bílek se oficiálně rozloučil se Slavií. Je víc než jen sportovní ředitel, řekl Tvrdík
Odchod Jiřího Bílka do Pardubic je definitivně potvrzen. Před večerním zápasem s Jabloncem dostal na rozloučenou dres s číslem jednadvacet, který oblékal během hráčské kariéry. Vážnost ceremonii dodala přímo na hrací ploše účast čelních funkcionářů Slavie – Jaroslava Tvrdíka a Martina Říhy, velkého Bílkova kamaráda.
O velkém přesunu na východ Čech se v branži spekulovalo delší dobu. Deník Sport a web iSport.cz přinesl jako první informace vážném interesu Pardubic už ke konci listopadu. Události následně nabraly rychlý spád, dnes byl velký funkcionářský třesk potvrzen. Jiří Bílek opouští Slavii po necelých osmi letech v různých manažerských pozicích.
Během bohaté hráčské kariéry odehrál za Slavii tři sezony a jedno utkání navrch. V létě 2017 slavil mistrovský titul, to bylo ještě za trenérského vedení Jaroslava Šilhavého. Další čtyři mistrovské trofeje získal už jako funkcionář. Postupem času jeho vliv sílil, stal se sportovním ředitelem, členem představenstva, nicméně v posledním roce naopak jeho pozice oslabila. I proto je odchod do Pardubic logickým vyústěním situace.
„Od začátku jsem byl u toho, jak se Slavia vyvíjela. Zažil jsem několik majitelů i celkový posun klubu. Jsem hrdý na to, že jsem u toho mohl být. Vždy jsem měl v hlavě, že každý titul může být poslední, a vážím si každého z nich. Na závěr bych chtěl říct, že jsem do toho dal všechno a vždy dělal maximum pro klub, kterému přeju jen to nejlepší. Děkuju všem lidem v klubu, fanouškům a Slavii,“ pronesl.
Tvrdík: Vždycky ho budu vítat
Podle svých slov nepřemýšlel o odchodu, ovšem po diskusích s většinovým majitelem Pardubic Karlem Pražákem nakonec na nabídku kývl. „Nastal čas, abych zkusil něco nového. Pardubice se zdají jako krásná výzva, se silným majitelem v zádech. Vždycky bylo mým snem postavit klub. Ve Slavii jsem nabral dostatek zkušeností, abych to zvládl.“ V Pardubicích bude působit v roli sportovního ředitele.
Bílkovu funkcionářskou dráhu pečlivě sledoval Jaroslav Tvrdík. „Tohle loučení pro mě opravdu není jednoduché. S Jiřím Bílkem se vlastně neloučíme – Slavia pro něj byla, je a vždycky bude domovem. Ať už jako hráč, nebo později jako funkcionář je Jirka pevnou součástí novodobé éry našeho klubu. Jsme spolu prakticky celou tu cestu a pro mě osobně je Jirka mnohem víc než jen sportovní ředitel. Je to člověk, se kterým jsem sdílel řadu důležitých okamžiků, radostí i těžkých rozhodnutí. Především je to můj dobrý přítel. O to víc se těším na to, že se naše cesty budou i nadále potkávat. Ať už přijede do Edenu jako soupeř, jako funkcionář jiného klubu, nebo se u nás prostě jen zastaví na kafe, vždycky ho tady budu vítat s otevřenou náručí. Jirko, děkuji ti za všechno, co jsi pro Slavii udělal. Vážím si toho víc, než dokážu slovy vyjádřit,“ emotivně pravil Jaroslav Tvrdík.
Od ledna 2026 už budou soupeři.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu