Galásek: Všichni dohromady jsme Baníku udělali ostudu. Posily? Je těžké sem někoho získat
Mizerný podzim zakončili ostudou. Fotbalisté Baníku v 19. kole Chance ligy prohráli 1:4 s Pardubicemi a s pouhými čtrnácti body přezimují na barážové příčce. Východočeské mužstvo je rozebralo, rozcupovalo. V obraně Slezané hořeli, ani v ofenzivě to od nich lepší nebylo. „Určitě jsme Baníku udělali všichni dohromady ostudu. Pro fanoušky a lidi, kteří Baníku fandí, to byla hodně hořká porážka,“ věděl kouč Tomáš Galásek.
Přitom po minulých zápasech s Duklou (3:1) a v Karviné (0:0) se zdálo, že z nejhoršího jsou Ostravané venku. Jenže sobotní prohra s Pardubicemi je vrátila na zem. A to tak, že pořádně. Jakmile Baník počtvrté inkasoval, trpělivost domácích fanoušků přetekla. Část z nich odešla domů, jiní naopak skandovali pokřik „My chceme Baník“. „Člověk to cítí jinak, když je na tribuně nebo na lavičce. Kritika je určitě zasloužená. My všichni jsme měli odvést lepší výkon,“ měl jasno Tomáš Galásek.
Jak se dá vůbec takové utkání zhodnotit?
„Nevím, jestli se to dá ještě hodnotit, ale určitě jsme Baníku udělali všichni dohromady ostudu. Pro fanoušky a lidi, kteří Baníku fandí, to byla hodně hořká porážka. A pro nás samotné s realizačním týmem taky. Zodpovědnost jde i na nás za to, co jsme vyslali na hřiště. Věřili jsme, že získáme tři body a do utkání vstoupíme přesně tak, jak si představujeme. V osobních soubojích jsme chtěli být nepříjemní, v defenzivní i ofenzivní fázi taky, ale nedařilo se nám to optimálně. Když vidíme góly, které jsme dostali na 0:1 a 1:2, od některých hráčů tam není vidět, že udělali všechno pro to, abychom branku nedostali. Myslím si, že v bránění jsme propadli. V porovnání se soupeřem jsme udělali méně, abychom gólu zabránili.“
Už o poločase jste stáhl tři hráče. Proč?
„S Plavšičem jsme byli domluvení, že celý zápas asi po zranění nevydrží, takže tam byla změna s Buchtou. Chaluše jsme střídali pro špatný výkon, s ním jsme nebyli spokojení tak jako v minulých zápasech. Ale jak jsme viděli, ani jedna změna nám neprospěla. Zaslouženě jsme prohráli s ostudným výsledkem 1:4.“
Kvůli zranění nehrál David Planka. Ukázalo se, že pro současný Baník je naprosto klíčový?
„Nechtěl jsem nikoho vychvalovat, ale byl jsem zvědavý, jak to bez něj zvládneme. Šlo vidět, že i v tom věku, který má, je pro Baník klíčovou osobou.“
Co se bude přes zimní přestávku dít?
„Je třeba něco dělat. Mohli jsme si do zimy vyzkoušet hráče, kteří dostali šanci, ale neviděl jsem, že by ji nám nějak vraceli na hřišti. Uvidíme, nemůžeme dělat závěry. Musíme vědět, koho se nám podaří přivést. Když je Baník předposlední, je těžké sem někoho získat. Potřebovali jsme mít pozici lepší, abychom nalákali hráče, kteří sem chtějí nebo můžou přijít. V tom to nepomůže. Změny budou, ale určitě budeme bojovat dál.“
Přivedete hlavně zkušené hráče?
„Je to jedna z otázek, abychom nějakého zkušeného hráče do našich řad dostali.“
Budete specifikovat posty? Kde vás tlačí nejvíc bota?
„V dalších dvou dnech, než se budu vracet, o tom budeme jednat. Vyhodnotíme si, co pro nás bude nejlepší.“
Vy sám chuť pokračovat máte?
„I jako hráč jsem měl někdy hodně chuť skončit, jelikož nebyla úplně ideální a lehká období. Ale i v trenéřině vím, že existují porážky nebo vítězství. Teď to ale nebyla porážka se vztyčenou hlavou, proto musíme bojovat dál. Třeba s jiným mužstvem nebo jiným kádrem.“
Jste jen o jeden gól před posledním Slováckem. Jaký pocit z toho máte?
„Poslední týdny jsem měl pocit, že ačkoliv jsme získali čtyři body, padla na nás deka jen kvůli tomu, že konkurence získávala hodně bodů. Ale je prostě jasné, že na druhé se spoléhat nemůžeme. Není to nic příjemného.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu