Poslední tanec Zafeirise: Simulace i dojemná děkovačka. Co řekl fanouškům?

SESTŘIH: Slavia – Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl dvougólový Chorý
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Lamin Jawo se prosadil v Edenu
Christos Zafeiris v posledním duelu před odchodem do PAOKu
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Začalo to zimním zápasem s Jabloncem, skončilo to zimním zápasem s Jabloncem. Zatímco před třemi lety coby čerstvá posila Christos Zafeiris teprve před kláním se Severočechy pózoval s dresem, nyní stál coby loučící se opora v základní sestavě. „Poslední tanec,“ zaburácel do mikrofonu moderátor Lukáš Vala alias Strašák. Herně se Řekovi sice nepovedl, nebyl stoprocentně zdravý, ale po výhře 4:3 si záložník přesto s úsměvem užil nadšené ohlasy fanoušků.

Zafeiris začal prvních pět minut svého posledního slávistického zápasu číslo 123 jako jediný hráč v sestavě (společně s Mojmírem Chytilem) bez dotyku s balonem. Pro buldoka v záloze Slavie trochu symbolické, když v některých fázích svého působení v Edenu trpěl na to, že přes něj míče ve výstavbě jen létaly. I v sobotu večer běhal a neustále se nabízel, ale v hlavní roli byli jiní.

Jmenovitě Lukáš Provod, který šlágr s třetím týmem tabulky rozsekl dalekonosnou ranou. V tomto atributu zůstává možná jediným rozdílovým hráčem Slavie, vždyť právě odcházející Řek dal v červenobílém několik branek ze střední vzdálenosti (byť ne tolik, kolik by si asi představoval). Když ve 22. minutě ukradl Chytilovi míč a zkoušel zakončit levačkou, omlouval se pak parťákovi s výrazem „Promiň, fakt si chci ten gól dát.“

Nedočkal se. Zdálo se, že poté, co za stavu 1:1 Martin Cedidla hodně nevybíravě zboural Tomáše Vlčka, stoupne si k penaltě. Ale možná i kvůli důležitosti okamžiku balon spolehlivému střelci Tomáši Chorému jen zahřál.

Vcelku nemastnou derniéru završil těsně před koncem půle, kdy prudce nakopl při pokusu o odklizení míče Jana Chramostu. Nejdůležitější ale bylo, že Jablonci nabil přímý kop z parádní vzdálenosti. Ten Filip Zorvan s přispěním nejistého Jindřicha Staňka proměnil. Frustrující poločas dokončil slávistický záložník mezi domácími hráči z pole s nejméně doteky (24), pouze hrotová tykadla Chorý a Chytil měly méně.

K fanouškům mluvil i česky

V divokém zápase si za stavu 3:3 zkusil Zafeiris dojít pro penaltu, ale teatrální pád vyústil jen v jeho poslední žlutou kartu v sešívaném dresu. Přesto nemůže vzpomínat na „poslední tanec“ úplně ve zlém. Se spoluhráči oslavil v krásném zápase čtyři góly a nakonec si v 73. minutě užil při střídání ovace. Chvíle po odchodu ze hřiště skončil v objetí snad všech členů lavičky včetně dobrého kamaráda Igoha Ogbua.

„Nebyl zdravý, ale chtěl hrát,“ omluvil v televizním rozhovoru svého svěřence Jindřich Trpišovský. A dodal: „Byl jsem dojatý i za to, co pro nás odvedl a bojoval do posledního momentu. Je vzácné, když si vytvoří zahraniční hráč vztah ke klubu a ke kabině.“

Po utkání si dvaadvacetiletý hráč stoupl pod Tribunu Sever, která skandovala jeho jméno. Tleskal, vypadal dojatě. Spoluhráči ho vyhazovali do vzduchu, populární „Zafi“ si pořádně zakřepčil. Jan Bořil s Jindřichem Trpišovským mu dokonce předali velkou fotku na památku. Pak dostal do ruky mikrofon, aby naposledy něco pronesl směrem k fanouškům.

„Dobrý den,“ začal promluvu v češtině. „Za mě a mou rodinu vám chci z plného srdce poděkovat. Nikdy na chvíle s vámi nezapomenu, hlavně na minulý rok, kdy jsme vyhráli titul. Věřím, že tuto sezonu vyhrajete double!“ pronesl.

Tím řecký příběh ve Slavii, který během divokého léta mnohdy připomínal telenovelu, napsal svou poslední epizodu.

