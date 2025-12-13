Trpišovský o repre: Budu rád, když se mě týkat nebude. Rozhodující večeře s Tykačem
Jak má Jindřich Trpišovský za tradici, po tiskové konferenci posledního podzimního zápasu obešel poctivě celé tiskové centrum a podal s přáním hezkých Vánoc ruku každému zúčastněnému. Podzim dojel bez ligové prohry, v dramatickém utkání plném senzačních momentů porazila jeho Slavia nebezpečný Jablonec 4:3. Ale stejně byl kouč cílem otázek hlavně kolem jiného tématu…
Nadělíte si pod stromeček reprezentační dres?
„Sám nevím. Všichni věděli, že nás teď čekal poslední důležitý zápas, že nemá cenu tyto věci řešit. Uvidíme, co se stane v příštích hodinách. Mám své stanovisko, to jsem vám řekl v Teplicích. Že tu ambici nemám. Liga bude extrémně těžká i na jaře a čas i energii musím věnovat Slavii. Ale může se něco stát. Je logické, že to někteří lidi chtějí. Sám si to musím nějak vyhodnotit, ale druhá věc je, jak si to vyhodnotí klub a majitel, které musím poslouchat. Musíme si nad tím sednout a vyhodnotit, jestli je to reálné.“
FAČR by chtěla vše uzavřít na konci příštího týdne. Nabídku jste tedy ještě opravdu nedostal?
„Fakt jsem se o tom s nikým nebavil. Když to někdo zkusil, řekl jsem, že se o tom bavit nechci. Popravdě - že je o mě zájem, vím jen z okolí. Nemůžu si to dávat do hlavy. Budeme teď mít společnou večeři s šéfem i majitelem. Čím dřív to bude rozhodnuté, tím líp pro všechny. Uvidíme, co se stane v týdnu.“
Říkáte, že tu ambici nemáte, ale zároveň říkáte, že uvidíte, co se stane. Kdybyste vy vůbec nechtěl, tak byste to hned vyloučil, ne?
„Já řeknu to, co jsem v Teplicích jen naznačil. O těch ambicích jsem to řekl, protože se chci soustředit na svou práci. Ale byly signály, že si to může přát samotný tým. To by pak pro mě bylo těžké říct ne. Jinak jsem názoru, že repre má mít svého trenéra, který se na to stoprocentně soustředí. Byly náznaky, kluci se samozřejmě zeptají a já je odháním. Upřímně říkám, že budu rád, když se mě to týkat nebude. Představa, že naskočím z ligového kolotoče do jiného… Musím myslet na to, co by pak bylo v létě. Ale pokud to přání lidí ve fotbale bude, zvažoval bych to. Blbě se na to říká ne, kdyby žádné jiné řešení nebylo. Věřím, že jsou i jiná řešení, třeba dnes tady byl výborný trenér z Jablonce.“ (směje se)
Preferujete tedy jinou variantu?
„Pro všechny by bylo lepší, kdyby se to vyřešilo jinou cestou. Ale kdyby to tak hráči cítili, na krátkodobou pomoc se říká špatně ne. Lidi si to musí vyhodnotit, jestli ten týden v létě absolvovat, jestli je to tak důležité. Odlítla by půlka kádru a muselo se tu postavit nové mužstvo. Hrají se tam zápasy ráno, jsou tam přelety, to by nepřicházelo v úvahu. Teď je v zájmu všech, aby se povedly tyto dva zápasy.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu