Předplatné

Trpišovský o repre: Budu rád, když se mě týkat nebude. Rozhodující večeře s Tykačem

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia – Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl dvougólový Chorý • Zdroj: isportTV
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Trenér Jablonce Luboš Kozel
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Rozlučka Christose Zafeirise se Slavií
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Lamin Jawo se prosadil v Edenu
26
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (12)

Jak má Jindřich Trpišovský za tradici, po tiskové konferenci posledního podzimního zápasu obešel poctivě celé tiskové centrum a podal s přáním hezkých Vánoc ruku každému zúčastněnému. Podzim dojel bez ligové prohry, v dramatickém utkání plném senzačních momentů porazila jeho Slavia nebezpečný Jablonec 4:3. Ale stejně byl kouč cílem otázek hlavně kolem jiného tématu…

Nadělíte si pod stromeček reprezentační dres?
„Sám nevím. Všichni věděli, že nás teď čekal poslední důležitý zápas, že nemá cenu tyto věci řešit. Uvidíme, co se stane v příštích hodinách. Mám své stanovisko, to jsem vám řekl v Teplicích. Že tu ambici nemám. Liga bude extrémně těžká i na jaře a čas i energii musím věnovat Slavii. Ale může se něco stát. Je logické, že to někteří lidi chtějí. Sám si to musím nějak vyhodnotit, ale druhá věc je, jak si to vyhodnotí klub a majitel, které musím poslouchat. Musíme si nad tím sednout a vyhodnotit, jestli je to reálné.“

FAČR by chtěla vše uzavřít na konci příštího týdne. Nabídku jste tedy ještě opravdu nedostal?
„Fakt jsem se o tom s nikým nebavil. Když to někdo zkusil, řekl jsem, že se o tom bavit nechci. Popravdě - že je o mě zájem, vím jen z okolí. Nemůžu si to dávat do hlavy. Budeme teď mít společnou večeři s šéfem i majitelem. Čím dřív to bude rozhodnuté, tím líp pro všechny. Uvidíme, co se stane v týdnu.“

Říkáte, že tu ambici nemáte, ale zároveň říkáte, že uvidíte, co se stane. Kdybyste vy vůbec nechtěl, tak byste to hned vyloučil, ne?
„Já řeknu to, co jsem v Teplicích jen naznačil. O těch ambicích jsem to řekl, protože se chci soustředit na svou práci. Ale byly signály, že si to může přát samotný tým. To by pak pro mě bylo těžké říct ne. Jinak jsem názoru, že repre má mít svého trenéra, který se na to stoprocentně soustředí. Byly náznaky, kluci se samozřejmě zeptají a já je odháním. Upřímně říkám, že budu rád, když se mě to týkat nebude. Představa, že naskočím z ligového kolotoče do jiného… Musím myslet na to, co by pak bylo v létě. Ale pokud to přání lidí ve fotbale bude, zvažoval bych to. Blbě se na to říká ne, kdyby žádné jiné řešení nebylo. Věřím, že jsou i jiná řešení, třeba dnes tady byl výborný trenér z Jablonce.“ (směje se)

Preferujete tedy jinou variantu?
„Pro všechny by bylo lepší, kdyby se to vyřešilo jinou cestou. Ale kdyby to tak hráči cítili, na krátkodobou pomoc se říká špatně ne. Lidi si to musí vyhodnotit, jestli ten týden v létě absolvovat, jestli je to tak důležité. Odlítla by půlka kádru a muselo se tu postavit nové mužstvo. Hrají se tam zápasy ráno, jsou tam přelety, to by nepřicházelo v úvahu. Teď je v zájmu všech, aby se povedly tyto dva zápasy.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta18114333:2137
3Jablonec19105427:2035
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1976630:2627
9Zlín1865721:2423
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians1854914:2119
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Dukla1828814:2514
15Baník19351112:2514
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (12)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů