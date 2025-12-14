Teplice rozjely skauting a pojedou do Afriky. Frťala odháněl agenty: Týdně máte desítky nabídek
Zdá se, že jde o nezvratný trend. Příliv miliardářů do českého fotbalu posunul cenovky domácích fotbalistů do závratných výšin, a tak se kluby čím dál víc začínají dívat směrem do ciziny. Brzy se to bude týkat i dosud na přestupovém trhu konzervativních Teplic. Prvním krokem je nedávné založení analyticko-skautského oddělení a druhým bude výlet do terénu za novými tvářemi. „V lednu se chystáme na kemp do Afriky,“ prozradil po sobotním utkání se Slováckem (1:0) trenér Zdenko Frťala.
Začátek sezony měli Severočeši hororový, ale od poloviny září fungují nad očekávání. Vždyť z posledních dvanácti ligových duelů prohráli jen dva (s Plzní a Slavií). „Ale říkat, že jsme v dobré formě, s tím bych byl opatrný. Víme, kde máme problémy. V týdnu jsme absolvovali pohovory se všemi hráči a zpětná vazba je taková, že se tu všichni cítí dobře, což znamená, že jdeme správnou cestou. Přesto budeme chtít využít dovolenou k určitým změnám v týmu,“ předeslal Frťala.
To značí budoucí rozšíření kádru, k němuž má pomoct nové skautské oddělení. Věc, která je ve fotbale běžná, jenže pro Teplice, v posledních letech fungujícím v úsporném režimu, jde o novinku. „Jedná se o pomoc a vývoj. Jsme rádi, že jsme od nového majitele dostali možnost vůbec skautské oddělení založit. Oslovili jsme správné lidi, kteří nabídku přijali. Sebevzdělávají se, účastní se kurzů a školení. Lidé už u nás pracují, ale zatím je to v plenkách,“ přemítal kouč.
Zásadním sdělením je konkrétní výjezd za posilami. „V lednu se chystáme do Afriky, kde by měl probíhat kemp. Pro mě je výhodou, že nemusím řešit agenty, protože dostáváme každý týden desítky nabídek. Tímto je skauti vyselektují a jsou to data, na jejichž základě si můžete zkrátit čas. A pokud se rozhodneme pro nějakého hráče, finální rozhodnutí by měl přinést šéf skautingu,“ těší se zkušený stratég, jenž svými vazbami na Slovensku byl dosud aktivní hlavně u našich východních sousedů a přivedl například kapitána slovenské reprezentace do 21 let Mateje Rizniče z druholigové Petržalky.
V minulosti bylo trhákem, když Jiří Plíšek dovezl do Teplic Edina Džeka. Následovalo mnoho pokusů s jeho pokračovateli z Bosny a Hercegoviny. Kromě Admira Ljevakoviče s Aidinem Mahmutovičem se však už další hráči příliš neprosadili.
Teď nastává doba africká. Ostatně pravděpodobně největším pokladem v kádru je už nyní nigerijský teenager Johny Auta, jehož doplňuje Ghaňan Benjamin Nyarko, jenž ovšem dostává o poznání menší prostor. „Má u nás smlouvu do léta. Víme, že by chtěl dostat víc prostoru, ale jsou objektivní příčiny, proč ho nedostal. Je to o něm, aby byl neustále připravený,“ vysvětlil Frťala.
Zraněný Harušťák se na jaře vrátí
V druhé části sezony použije dlouhodobě vyřazeného Jaroslava Harušťáka, který se vážně zranil v letní přípravě. „Haryho rekonvalescence probíhá bez problémů, takže je předpoklad, že by se v průběhu února a března mohl vrátit. Po zkušenostech z jeho prvního zranění to nechceme uspěchat. Je na dobré cestě, aby se v jarní části sezony ještě objevil v sestavě,“ odkryl trenér.
Jeho tým má po podzimu stejně bodů jako v totožné fázi ročníku před rokem. Nyní to dokonce stačilo na 10. místo, zatímco loni Teplice přezimovaly třinácté. „Vzpomněl jsem si na klubový dokument v časech, kdy jsme měli 12 bodů a zaslechl jsem v něm, že jsme tehdy měli 21 bodů. Nakonec byla fuška stejné body získat i teď, proto musíme být maximálně spokojení. Oproti začátku sezony jsme byli pevnější v defenzivě. Matouš Trmal si procházel složitým obdobím po srpnovém utkání právě na Slovácku, to jsme byli smutní a zklamaní. Ale hráči ho v tréninku podporovali a to jsou přesně indicie, že v kritických chvílích myslí jeden na druhého a jsou schopni se podržet,“ pochvaloval si Frťala.
Teplický kouč ráno po sobotním mači strávil otužováním. „V 7 hodin ráno půjdu na Barboru (jezero u Teplic). Jsem šťastný za lidi v klubu a za tým, ale v pondělí budu zase na stadionu a popřemýšlím nad zbytkem sezony. Zimní přípravu zahájíme ve Špindlu a pak poletíme do Turecka, znovu budu řešit detaily,“ nastínil.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu