Hradecká vlna: kvůli marodce i (ne)penaltě. Pískat se mělo, říká „žlutý“ trenér Horejš

SESTŘIH: Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1. Chybu domácích potrestal Vojta, z penalty vyrovnal Pilař
SESTŘIH: Hradec Králové – Mladá Boleslav 1:1. Chybu domácích potrestal Vojta, z penalty vyrovnal Pilař
Tom Slončík v dresu Hradce Králové
Matyáš Vojta se v Hradci gólově prosadil
Matyáš Vojta se v Hradci gólově prosadil
Matyáš Vojta se v Hradci gólově prosadil
Radost hráčů Mladé Boleslavi
Kouč Hradce David Horejš během utkání s Boleslaví
Václav Pilař proměnil penaltu
Jiří Fejgl
Chance Liga
Už mocně bouchali na bránu elitní šestky. Jenže v posledních dvou duelech přišly ztráty. Votroci kvůli nim mezi smetánku neposkočili, byť k ní nemají po podzimu daleko. Po poslední domácí remíze 1:1 s Mladou Boleslaví vypíchl dva faktory (mini)propadu trenér Hradce Králové David Horejš.

Prohra. Derby v Pardubicích, domácí plichta s Mladou Boleslaví, tedy ztráta celkem pěti bodů s celky sedícími ve skupině o záchranu. To Hradec mrzí, notabene po velkém rozmachu ve střední části podzimu.

„Čekali jsme větší bodový zisk,“ přiznal matador Václav Pilař, jenž duel s Boleslaví srovnal ve druhé půli z penalty. Proměnil jistě, není divu, že v lize zvládl v kariéře devět z deseti pokutových kopů.

Hradečtí po změně stran šturmovali, šli za otočkou ve skóre. Mohla přijít, hostující stoper Filip Prebsl v jasné šanci opravdu podezřele skolil Micka van Burena. Trenér David Horejš klasicky vylétl.

„Emoce k tomu patří. Chtěli jsme vyhrát. Jasně, gól se dá dát i jinak, ale v tomhle případě se podle mě pískat mělo,“ vysvětloval reakci, po níž schytal druhou žlutou v sezoně. Karty k němu ostatně tak nějak patří. Od ročníku 2019/20, kdy začala praxe trestů pro kouče a i další členy realizačních týmů, jich viděl ze všech trenérů nejvíce, celkem 14 za 198 utkání. Nutno však přiznat, že průměr rozhodně nemá tak vysoký jako třeba olomoucký Tomáš Janotka (10 za 53).

Druhým důvodem, proč podle kouče Votroci nevyhrál, jsou obsáhlé absence. V Pardubicích neměl kvůli trestům i zraněním k dispozici šest členů základní rotace, v posledním duelu podzimu ještě o jednoho více. „Budeme to detailně analyzovat, protože u některých kluků se problémy opakují. Musíme najít řešení, abychom byli lepší a vytvořili ještě kvalitnější podmínky pro regeneraci. Zároveň ale platí, že každý hráč nese odpovědnost i sám za sebe,“ vzkázal trenér.

Žlutí trenéři: vládne Horejš

Žluté karty se v lize udělují trenérům od sezony 2019/20. Tady jsou nejčastěji trestaní pánové. Nejvíce jich viděl nyní hradecký David Horejš (14 za 198 zápasů), ale takový Tomáš Janotka je ještě větší sběratel - 10 ŽK za 53 utkání.

  • 14 - David Horejš (1 ČK)
  • 10 - Luboš Kozel, Radoslav Kováč (2 ČK), Tomáš Janotka
  • 9 - Pavel Hapal (1 ČK)
  • 8 - Radoslav Látal
  • 7 - Miroslav Koubek, Zdenko Frťala, Brian Priske
  • 6 - Jindřich Trpišovský, Martin Svědík, Petr Rada, Pavel Hoftych

  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
