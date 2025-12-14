Ostudná oslava! Bohemians pod kritikou kotle, Veselý se potká s vedením
To byla velmi nepovedená oslava. Možná až ostudná. Fotbalisté Bohemians prohráli na domácím hřišti s Karvinou 0:3. Do hráčů se po zápase k 120. výročí pustili fanoušci. „Vypili jsme si kalich hořkosti až do dna,“ reagoval trenér Jaroslav Veselý, který na tiskové konferenci připustil možné debaty o jeho pozici u týmu.
Divákům v Ďolíčku, který brzy čeká plánovaná rekonstrukce, se po závěrečném hvizdu nabídly dva naprosto rozdílné pohledy. Karvinští skotačili pod sektorem hostů, Lucky Ezeh, autor druhého gólu utkání, si nasadil na hlavu vánoční čepici a dělal u postranní čáry přemety. „Taky bych to chtěl umět,“ smál se dobře naladěný kouč Marek Jarolím.
Slezané neprohráli čtvrtý zápas v řadě, v ligové tabulce poskočili na čtvrté místo. „Jsme moc spokojení, a to jak s herním projevem, výkonem i výsledkem,“ poznamenal Jarolím.
To na druhé straně byla velmi vyostřená atmosféra. Jakmile Bohemians inkasovali třetí gól v zápase, někteří diváci se na podélné tribuně zvedali a předčasně opustili svá místa. Kotel skandoval: „My chceme Bohemku!“
Největší potlesk sklidili aktéři mimo utkání. Klub uvedl do síně slávy legendy Radka Sňozíka, Martina Dostála, Josefa Jindřiška a Davida Bartka. Podobné pocity prožil Antonín Panenka, který byl u symbolického poklepání na základní kámen nového Ďolíčku.
Tím pozitivní okamžiky nedělního odpoledne končí. Hráči Bohemians nakráčeli po mizerném období pod kotel domácích příznivců, od kterých si vyslechli pořádnou kritiku.
„Bylo to korektní, fanoušci projevili nespokojenost a já to chápu. Měl jsem s nimi několik dialogů, ale oběma stranám jde o jedno. Aby byly lepší výsledky,“ zmínil Veselý. „Zněla tam samozřejmě vulgární slova, ale k té situaci to patří. Přijímám to a dokonce se s nimi v některých slovech ztotožňuji.“
„Tyhle situace nejsou příjemné. Značí, že něco není v pořádku,“ poznamenal kapitán Bohemians Lukáš Hůlka. „Kritika je na místě, stáli jsme čelem k nim, abychom si to vyslechli. Tak to má být. Z naší strany padly slova omluvy a slib, že na tom zapracujeme.“
Jde mi o Bohemku, řekl Veselý
Zodpovědnost za pád do skupiny o záchranu však má i vedení klubu. To bude v následujících dnech řešit spoustu otázek v kádru. Nejistota panuje kolem Júsufa Hilála, Hůlky, Adama Kadlece, Matěje Hybše, Vlasije Sinjavského nebo Nelsona Okekeho.
„Byl bych rád, aby se to definitivně vyřešilo. Chtěl bych, aby tady přišli pátého ledna ti, kteří chtějí hrát za Bohemku a jsou tak nastavení. Ať si to vyřeší co nejdřív, protože není možné, aby se o tom tak dlouho spekulovalo,“ pravil Veselý.
Zároveň zmínil, že i on sám se musí pobavit s vedením klubu. „Musíme si sednout a říct si, jestli budou chtít, abych pokračoval. Bude se o tom určitě spekulovat. Jde mi o Bohemku a nebudu mít problém s tím, kdyby se vedení rozhodlo udělat změnu na trenérské pozici,“ uvedl Veselý.
Dal do hry také možnost, že by skončil sám. „Ale já odnikud neutíkám,“ zdůraznil a pokračoval: „Žádná smlouva vás neochrání před výsledky. Musíme se bavit o realitě. Budeme hodnotit hráče, ale já jsem zodpovědný a skládám účty. Musíme se bavit o všem a vedení musí vědět, jestli věří, že mám týmu co dát, nebo ne.“
Bohemians přezimují na dvanáctém místě tabulky, ale víc starostí je čeká se stavbou kádru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu