Jarolím počítá s odchodem stopera. Komentoval Ayaosiho i hosty ze Slavie
Počítal s tím, že penaltu si místo Ebrima Singhateha, který nebyl určený, vezme proti Bohemians (3:0) stoper Dávid Krčík. „Byl to jeho poslední zápas, mohl se rozloučit gólem,“ zmínil trenér Karviné Marek Jarolím.
Opravdu hrál za Karvinou naposledy?
„Oficiálně to bude asi komunikované klubem, ale je to velice pravděpodobné. Sám jsem mu řekl, že se rozloučil ve velkém stylu. Byl skvělý do defenzivy, v progresivních přihrávkách do útočné fáze a rozjížděl útočné akce.“
Mluvilo se o zájmu z Plzně, kluby jsou zřejmě dohodnuté. Je připravený na posun?
„To vidíte na hřišti. Ukáže až změna prostředí, ale má všechny předpoklady, aby to zvládl. Myslím, že jeho čas nastal, je to logický a přirozený krok. Je na to připravený.“
Daří se vám, poskočili jste do elitní šestky. Hrozí klubu víc odchodů?
„Kluky si beru na Vánoce domů, beru jim telefony. Nikdo nikam nepůjde. Od rozdělané práce se přece neutíká. Uvidíme, co se stane. Ale i tohle je důkaz, že se to v Karviné dělá poslední dobou dobře. Pokud kluky udržíme, doufám, že to pochopí.“
Ayaosi? Ještě by mohl počkat
Velký zájem je o Ayaosiho, údajně se na něj vyptávaly Plzeň, Slavia i Sparta.
„Měl jsem ho vystřídat, aby nedal takový gól.“
Hrál dobře?
„V první půli hrál na něj natěsno Sakala, neměl tolik prostoru a zvykal si na novou situaci. Snažili jsme se ho uklidnit, ať je trpělivý, neuhýbá z prostorů, protože je otvíral pro někoho jiného. Přináší nám kvalitu, ale dneska to chtěl vzít hodně na sebe. Přesto v poslední době prokazuje kvalitu, je nebezpečný, šikovný s balonem a věří si.“
Takže je atraktivní pro ostatní týmy?
„Má všechny atributy, že se nedivím, že se o něj zajímá tolik klubů. Ale on je zrovna ten, který by mohl počkat a sezonu dojet tady. Nechtěl bych, aby těch odchodů bylo hodně. Zimní příprava je krátká, musíme to řešit citlivě. Pokud je udržíme, věřím, že to pochopí. Klukům nic neuteče.“
Přesto jste připravení na případné ztráty?
„Seznam hráčů se tvoří. Neřešili bychom to až ve chvíli, když se něco stane. Na druhou stranu není jednoduché přivést hráče do rozjetého vlaku, protože kvalita týmu je poměrně velká. Tohle je otázka spíš na vedení, ale nikdo nespí. Pořád něco vyhodnocujeme, mění se to z týdne na týden. Odchod pochopím u Krči, který odvedl pro klub nějakou práci, je tady čtyři roky a nazrál u něj čas, přijde mi to logické.“
Navíc je možné, že přijdete o hosty ze Slavie – tedy Camaru nebo Bužka. Hrozí to?
„Je to věc jednání, nic oficiálně ještě nemáme. Uvidíme, jak bude Slavia skládat kádr, a počkáme si. Věřím, že kdyby měli zůstat v české lize, tak se vrátí do prostředí, které znají a umožňuje jim růst. Nebo by zamířili do zahraničí. Nic jiného mi smysl nedává.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|5
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|6
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu