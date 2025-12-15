Smutný kruh Brabcovy desetiletky: ze dna skoro na dno. Pomůže Baníku Minář?
Kruh téměř uzavřen. Po deseti letech, co Václav Brabec koupil Baník a převzal ho na dně tabulky, přezimuje Ostrava (jen díky o jediný gól lepšímu skóre) na předposledním místě v dezolátním stavu znovu. Špatně řízený klub ztratil respekt, zbyli jen fanoušci. Takový propad nečekal nikdo ani po letním výprodeji opor, vrcholem byla domácí porážka 1:4 s Pardubicemi. „Doufám, že už si všichni budou uvědomovat, v jaké jsme situaci. Není to sranda,“ upozornil kapitán týmu Michal Frydrych.
Když Baník v roce 2004 získal titul, nastal v ročníku následujícím útlum, stejně jako když měl po výborných bronzových sezonách. Ani pod koučem Františkem Komňackým, ani pod Karlem Večeřou, ani pod Miroslavem Koubkem však Ostrava nezažila tak ostudné období jako teď, kdy je paradoxně ekonomicky nejzabezpečenější a kdy se měla pevně zaháknout za „S“ a Plzeň.
Slezané jsou se čtrnácti body patnáctí, od úplného dna a posledního Slovácka je dělí jen lepší skóre.
„Všichni dohromady jsme udělali klubu ostudu,“ hodnotil sobotní trapas trenér Tomáš Galásek. „Když jsme předposlední, je těžké sem někoho získat. Potřebovali jsme mít pozici lepší, abychom nalákali hráče, kteří sem chtějí nebo můžou přijít. V tom tabulka nepomůže,“ dodal muž, pod nímž FCB v devíti ligových kolech nasbíral jen čtyři body a nijak situaci po předchůdci Pavlu Hapalovi nevylepšil.
Zatímco jinde změny pomohly, zvedly se Pardubice pod Janem Trousilem i Slovácko s Romanem Skuhravým, na Bazalech se kontinuálně držel sestupný trend. Nepomohly ani vtípky o majitelově francouzáku trenérovi po ojedinělé výhře nad Duklou. Rádoby lepšící se nálada po šťastné plichtě v Karviné byla rozmetána kolapsem s Pardubicemi. Fanoušci skandovali: „My chceme Baník!“
V kabině si vzal nejdřív slovo kapitán Michal Frydrych, poté měl promluvu Galásek a sportovní ředitel Luděk Mikloško. Je pravděpodobné, že za pouhých jedenáct jarních kol základní části se Ostravě nepovede stáhnout sedmibodové manko na desáté Teplice. Takže jí po třech letech opět čeká boj ve skupině o záchranu. Nicméně tehdy bylo díky náskoku zřejmé, že reálně se jí sestupové starosti týkat nebudou. Zato nyní jsou s nezkušeným mužstvem i realizačním týmem v bahně namočení fest. Narazit v současném rozpoložení v baráži na Artis Brno? Hm, to nechcete...
„Zimní přestávka bude hodně důležitá pro celý klub, i pro vedení. Určitě bude potřeba posílit kádr,“ nezapíral stoper Frydrych. „Přestupy ven byly zásahem do týmu, který fungoval. Stejně tak zklamání z vypadnutí z Konferenční ligy. Odešli kluci, kteří uměli dávat góly. Teď pořádně ani nevím, kdo je náš nejlepší střelec... Ale faktorů takového půlroku byla spousta. Během čtyř měsíců všechno zahodíme. Mladí hráči jsou tady kvalitní, ale je třeba být více za válečníky,“ dodal.
Baník všude zaspal
Nicméně Galásek už naznačil, že sehnat hotové posily do základní sestavy nebude jednoduché. Není se čemu divit, tuzemská fotbalová mapa se razantně změnila. Lákat jen na značku a fanoušky nestačí, doba je jinde – a stejně tak konkurence. S nástupem nových miliardářů už neplatí, že Baník je na trhu automaticky víc než „menší“ kluby.
Pardubice, Teplice, Hradec Králové, Olomouc, Liberec, Jablonec... Všechny tyto adresy vám již nabídnou nejen atraktivní výplatu, ale i promyšlenou vizi, plánovaný development, příjemné prostředí, management na úrovni, díky fungujícímu scoutingu i příslib kvalitního doplňování a hlavně ambice.
Kdežto Ostrava v lecčems stagnuje. Podle informací deníku Sport sice klub shání lidi do různých oddělení, nicméně v porovnání s ostatními celky je zřejmé, že všude zaspal. Taky je otázkou, jestli Galásek bude koučem Baníku i v novém roce. V nejbližších dnech, před jeho odjezdem domů do Německa, by se všechno mělo rozlousknout.
„I jako hráč jsem měl někdy hodně chuť skončit, jelikož nebyla úplně ideální a lehká období. Ale i v trenéřině vím, že existují porážky nebo vítězství. Teď to ale nebyla porážka se vztyčenou hlavou, proto musíme bojovat dál. Třeba s jiným mužstvem nebo jiným kádrem,“ odpověděl neurčitě.
Nepřekvapilo by, kdyby se sportovní úsek ozval Miroslavu Koubkovi. Podpis ostříleného stratéga s kladným vztahem k FCB by byl majstrštykem, leč zájem může vzhledem ke komplikovaným hledáním trenéra projevovat i česká reprezentace.
Novinář Luděk Mádl na sociální síti X přinesl informaci o tom, že další kariérní krok (v Olomouci končícího) manažera Ladislava Mináře by mohl směřovat do managementu Slezanů. Na Moravě se o tom šušká delší dobu. A jelikož v Sigmě není kdovíjak pevná pozice kouče Tomáše Janotky, třeba si Baník pomůže duem z Hané. Majitel Václav Brabec má s Minářem, který cestoval minulý týden s Viktorií Plzeň na její zápas do Atén, dobrý vztah. Janotku chtěl zase již dříve přivést Mikloško.
Každopádně v lednu 2026 to bude přesně deset let od chvíle, co Brabec klub koupil a zachránil. Po úvodních porodních bolestech působil vývoj organizace optimisticky. Teď je opět v bodě nula.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu