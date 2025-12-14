Odstřelil Petruta kouče Sigmy? Je to jako ve snu, zářil. Hrdina Zlína má kořeny v Moldavsku
Kdo je Stanislav Petruta (20)? Nový střelecký hrdina Zlína, který hattrickem šéfoval mega jízdě proti Olomouci (5:0). Sigma si po porážce v Konferenční lize na Gibraltaru s FC Lincoln přijela pro další ostudu, která může stát místo trenéra Tomáše Janotku. „Je to pro nás obrovský šok,“ přiznal kouč Hanáků. Zato domácím se po čtyřech neúspěších v řadě před zimou ulevilo.
Doteď nedal Stanislav Petruta, jenž hraje první sezonu v nejvyšší soutěži, ani gól. V základu byl naposledy v půlce září, kdy mu nevyšel duel s Duklou. Tři měsíce nato fanoušci zírali, co v koncovce dovede. Ve druhé půli dal bývalý mládežnický reprezentant Moldavska tři góly, jeden hezčí než druhý. „Je to neskutečný pocit. Furt se z toho oklepávám, je to jako ve snu. Asi se ani nebudu vysvlíkat,“ usmál se po zápase v teplákovce. „Kluci jsou ze mě nadšení,“ dodal.
Na Moravu se technický záložník přestěhoval s rodiči ve třech letech a teprve nedávno se rozhodl oblékat český dres. Patří do týmu U20 a proti Sigmě to neskutečně rozbalil i mezi muži. První gól dal lobem přes špatně vyběhnutého gólmana Jana Koutného, při druhém si pohrál se stoperem Janem Králem a poslal balon suše po zemi k tyči. Hattrick dovršil vzápětí, kdy prodal nabyté sebevědomí nekompromisním tahem na bránu a nechytatelnou ránou z hranice šestnáctky. Wow!
Ve dvanáctém startu se dočkal prvních branek, bodů a většina fanoušků teprve operativně zjišťovala, kdože to vlastně je. V klubu ví dávno, že v rodákovi z lázeňského města Cahul v údolí řeky Prut dřímá velký potenciál. „Tohle si budu pamatovat do konce života. Asi to byl můj den. Všechna moje zakončení byla chladnokrevná. Po prvním gólu jsem byl v euforii,“ líčil nadšeně.
Janotka prý jisté jaro nemá
Zlín vystřihl působivé představení, výsledkově nejdominantnější na podzim. Znaveného soka, který měl po Gibraltaru těžké nohy a skleslou mysl, přejel zejména efektivitou ve finální fázi. Co Červenkovi hoši poslali na bránu, to v ní skončilo. Pod prvními dvěma trefami je podpis útočníka Stanleyho Kanua, který parádně otevřel skóre po brejku (velmi dobrá práce Ulbricha) a při dalším kontru ideálně posunul míč skórujícímu Michalu Cupákovi. Při této akci fatálně chyboval ve středu hřiště reprezentant Michal Beran, jenž šel v poločase dolů.
Hosté své akce nedotahovali, pouze střídající Jan Kliment pohotově napálil tyč. „Je mi trapně, je to neakceptovatelné,“ ulevil si Kliment. „Drželi jsme balon, ale dokonale jsme se nechali soupeřem nachytat a spálit,“ povzdechl si kouč Janotka. „Neprezentovali jsme se jako nejlepší obrana ligy,“ dodal.
A co jeho pozice? Je v ohrožení? Jisté místo pro jaro prý nemá. „Fotbal je o tlaku, do konce listopadu jsme měli perfektní výsledky. Do prosince jsme nevkročili dobře, teď jsme na vlně proher. Je to otázka na vedení,“ reagoval.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu