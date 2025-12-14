Ohňostroj v Plzni: Durosinmiho loučení? Hyský potvrdil Slončíka a Vašulína
Některým po náročném programu nohy neběhaly úplně lehce, nicméně Plzeň svůj úkol na závěr podzimu zvládla. V nedělním 19. kole Chance Ligy zdolala Duklu 2:0, šance měla na mnohem vyšší skóre. Domácí branky zařídili Rafiu Durosinmi a Václav Jemelka. V případě nigerijského útočníka může jít o poslední trefy v plzeňském dresu, v zimě o něj lze očekávat silný zájem ze strany velkých klubů. Viktoria se také s fanoušky tradičně rozloučila před zimní pauzou působivým ohňostrojem.
Domácí hráči po čtvrtečním evropském boji v Aténách museli hledat energii, nicméně s pražským soupeřem si poradili. Dukle vrátili letní porážku z Julisky 0:2 a stejným skóre zvítězili po brankách Rafia Durosinmiho a Václava Jemelky na závěr fotbalového podzimu.
Gólů mohla Plzeň slavit víc, druhou radost Durosinmiho uťal po nádherném centru Prince Adua těsný ofsajd. Hodně šancí zlikvidoval perfektními zákroky více jak dvoumetrový gólman Rihards Matrevics. Práci měl i na druhé straně Florian Wiegele, obrovitý muž v plzeňské brance.
Zpět k Durosinmimu - nigerijský forvard hrál s velkou chutí, první gólová akce, kdy se ve vápně chytře protáhl mezi třemi stopery Dukly a přesně zakončil, určitě bude součástí opakovaček nejhezčích akcí ligového podzimu.
Durosinmi v sezoně zvládl sedm ligových gólů, dva přidal v MOL Cupu a čtyři v evropských pohárech. Celkem zapsal 13 zásahů v 30 odehraných zápasech.
Prošel si i slabším obdobím s horšími zápasy, přesto je jako koncový hráč pro Plzeň stále extrémně důležitý. Nicméně se klidně může stát, že hráč, který má v klubu smlouvu do léta 2027, už v zimě zamíří do lepší evropské ligy.
Anglická média píší o zájmu několika klubů z Premier League i Championship, zmiňují přestupovou částku okolo pěti milionů eur (125 milionů korun). Brzy 23letý forvard má mít příslib od Plzně, že v případě adekvátní nabídky mu v odchodu nebude bránit. Za podobnou sumu ho ale Adolf Šádek s ambiciózním majitelem Michalem Strnadem v zádech pustí jen těžko.
„Je to věcí vedení klubu a jeho spolupráce s hráčovým agentem. Rafiu tady odvádí skvělou práci, ale čekám od něj větší konzistentnost. V období, kdy pracujeme spolu, ne v každém zápase podal takový výkon, jakého je schopný. Je před ním spousty práce, jak se mentálně nastavit na těžký program. Pro něj je hodně složité hrát náš způsob hry v systému neděle, čtvrtek, neděle,“ okomentoval Durosinmiho výkony plzeňský trenér Martin Hyský.
Hyský: Chci, aby mužstvo bylo hodně variabilní
Viktoria končí ligový podzim na čtvrté příčce s tříbodovým odstupem na Jablonec, na vedoucí Slavii nabrala v 19 zápasech 13 bodovou ztrátu. Závěr posledního utkání roku 2025 zpestřil fanouškům působivý ohňostroj. „Vůbec jsme o tom nevěděli, zažil jsem to poprvé. Bylo krásné sledovat, jak se to na stadionu rozsvítilo, fanoušci k tomu zpívali. Fakt se mi to líbilo,“ ocenil záložník Tomáš Ladra.
Po krátkém svátečním volnu se plzeňský tým už na začátku ledna sejde na startu zimní přípravy. Odletí na tradiční soustředění do Španělska, kde se bude tvořit kostra mužstva na jarní část.Viktoria začne zápasy v Evropské lize s Portem a v Basileji, 1. února startuje jarní ligovou část zápasem v Karviné. Trenér Hyský přiznal, že v kádru dojde ke změnám.
„Nebudu komentovat příchody a ani posty, kde chceme posilovat. Potvrzuji, že se nám vrací z hostování Vašulín i Slončík. Oba jsou to výborní hráči, v klubech ukazují kvalitu. Budou mít šanci jako ostatní v Plzni se tady o to porvat. S jejich příchodem můžeme v týmu udělat mix a konkurenci, jakou budeme potřebovat,“ pravil západočeský kouč, který během podzimu přišel z Karviné a v Plzni navazuje na práci Miroslava Koubka.
„Chci, aby bylo mužstvo hodně variabilní, ne tolik čitelné. Je potřeba mít na každém postu typologicky třeba trošku jiného hráče, aby se mohlo reagovat během zápasu. Věřím, že přivedeme zajímavé hráče a Plzeň se takhle prezentovat bude,“ dodal Hyský.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu