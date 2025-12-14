Kritický Kliment po debaklu: Neakceptovatelné! Po podpisu smlouvy snáší porážky hůř
Sotva začal sbírat minuty po dlouhodobém zranění a podepsal s Olomoucí novou smlouvu, čeká Jana Klimenta (32) další dlouhá herní pauza. Ve čtvrtek proti Poznani v Konferenční lize hrát nemůže, takže se s podzimem loučil neradostně ve Zlíně (0:5). Po debaklu byl skleslý a kritický. „Možná nám ani nedají dovolenou,“ pousmál se hořce útočník, jenž po střídání trefil tyč.
Byl to zápas, ve kterém vám nic nešlo?
„Bylo to špatné. Je mi trapně se omlouvat vedení a fanouškům, myslím, že nám všem. Je to neakceptovatelné. Těžko hodnotit náš výkon. Zlín hrál dobře, na brejky. Připravovali jsme se na to, ale vůbec jsme to nezvládli. Mrzí mě, že nemůžu hrát ten poslední zápas. Ale doufám, že předvedeme diametrálně odlišný výkon. I já si dávám nějakou část viny. Ačkoliv jsem nehrával celé zápasy, naskakoval jsem a i tak se nedařilo. Je to těžké pro nás všechny. Za stavu 4:0 a 5:0 už to byl zmar.“
Měl jste tušení, že to ve Zlíně může dopadnout takhle špatně?
„Vůbec ne. Po Gibraltaru jsme si k tomu něco řekli a cítil jsem z týmu dobrou energii. Snažili jsme se to nahecovat. Myslel jsem, že to bude vypadat úplně jinak. Když prohráváte v patnácté minutě 0:2, padne to na vás. Je to zodpovědnost nás hráčů, hlavně těch starších. Nějaký tlak tam byl, což souvisí s tím, kam chce klub směřovat. Těžko říct, jestli to měli někteří kluci víc v hlavě a proto to takhle vypadalo.“
Potřebujete vy osobně hodně zimní přípravu?
„Přesně tak. Jsem rád, že jsem mohl ke konci naskočit do pár zápasů. Herní a fyzické manko tam samozřejmě nějaké je. Doufám, že odjedu zimní přípravu celou. Těším se na ni.“
To jste asi jediný fotbalista na světě…
„Asi jo. Ale možná nám ani nedají dovolenou a budeme pokračovat dál.“ (úsměv)
Spojujete svou budoucnost se Sigmou?
„Spojuju. A od té doby, co jsem se tak rozhodl, je snášení těchto situací pro mě ještě těžší.“
