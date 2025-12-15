Objev Petruta: Moldavan, který se stal Čechem. Mám sebevědomí, přiznal talent ze Zlína
Zatím na sebe upozorňoval hlavně v zápasech béčka v MSFL. Proti Vsetínu dal Stanislav Petruta (20) z penalty gól drzým „panenkovským“ dloubákem. Aktuálně o dvacetiletém záložníkovi ze Zlína mluví celé fotbalové Česko. Hattrick proti Olomouci (5:0) ho vystřelil mezi elitu. „Říkal jsem mu, že jeho čas přijde,“ prohlásil trenér Bronislav Červenka. „Standa je dynamický, má v sobě vitalitu. Jenom ji musí dát tím správným směrem. Někdy je komplikovaný,“ popsal svého svěřence.
I když sám tvrdí, že se nejlépe cítí ve středu hřiště, dosud nejlepší utkání své krátké kariéry absolvoval Petruta v neděli na pravém křídle. Sigmě dal tři parádní góly, v koncovce si počínal jako ryzí kanonýr, zabiják. O základ si řekl výkony na tréninku. „Furt se oklepávám z toho, co se stalo,“ konstatoval nevěřícně po svém galapředstavení. „Sám nevím, kde se to ve mně vzalo. Asi to byl můj den. Po druhém a třetím gólu už jsem ani nic nevnímal, byl jsem v euforii a jenom jsem si to užíval. Taková zakončení mají být v první lize,“ okomentoval nezapomenutelné trefy.
Nejvíc se mu líbila ta poslední. Spoluhráči prý byli z jeho kousků nadšení, speciálně zadák Michal Fukala. „Musím říct, že každý gól si vypracoval a zasloužil. Vyřešil to krásně. Nebyla tam žádná dorážka do prázdné brány,“ připomněl Červenka s tím, že už v první půli mohl skórovat. V šanci ho však zradilo zpracování míče, který mu utekl. „Byl to pro něj snový zápas,“ doplnil trenér.
Do tří let žil Petruta s rodiči v Moldavsku, kde se narodil. Až do „devatenáctky“ reprezentoval rodnou zemi a měl šanci nastupovat za „jednadvacítku“. Nedávno se však rozhodl převléct dres a stal se součástí Křečkova výběru U20. Cítí se jako Čech, jazyk ovládá dokonale. Nepoznáte na něm, že pochází odjinud. „Jsem tu dlouho, je to blíž a i na komunikaci je to lepší. Souhlasili s tím i rodiče. Vůbec toho nelituju, i když je v Česku větší konkurence. Mám rád výzvy a tohle je jedna z nich,“ vyprávěl.
Během podzimu si prošel talentovaný záložník těžkými chvilkami. Od půlky září sbíral starty nepravidelně, jen jako střídající hráč. Chodil si spravit náladu do třetí ligy, kde vynikal. Udržoval se v herním rytmu a čekal na novou příležitost. „Nebylo to vůbec lehké, ale furt jsem makal a snažil jsem se být pozitivní. Zvládl jsem to,“ sdělil. „Sebevědomí mám, bez toho se jako mladý hráč neobejdete,“ poukázal.
Po dovršení hattricku si přál, ať ho kouč na konci vystřídá a může si užít ovace fanoušků, Přání se mu splnilo. Byl to prostě den splněných přání…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|25
|3
|2
|61:11
|78
|2
Plzeň
|30
|20
|5
|5
|59:28
|65
|3
Ostrava
|30
|20
|4
|6
|52:26
|64
|4
Sparta
|30
|19
|5
|6
|56:33
|62
|5
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|47:25
|51
|6
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|46:41
|43
|7
Liberec
|30
|11
|9
|10
|45:31
|42
|8
Karviná
|30
|11
|8
|11
|40:52
|41
|9
Hr. Králové
|30
|11
|7
|12
|33:31
|40
|10
Bohemians
|30
|8
|10
|12
|32:42
|34
|11
Ml. Boleslav
|30
|9
|7
|14
|40:40
|34
|12
Teplice
|30
|9
|7
|14
|32:42
|34
|13
Slovácko
|30
|7
|9
|14
|25:51
|30
|14
Dukla
|30
|5
|9
|16
|23:47
|24
|15
Pardubice
|30
|4
|7
|19
|22:49
|19
|16
Č. Budějovice
|30
|0
|5
|25
|14:78
|5
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu