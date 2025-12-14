Předplatné

Efektivní Liberec a ztráta pro Spartu. Co se stalo mezi Priskem a Kováčem?

Video placeholder
Efektivní Liberec a ztráta pro Spartu. Co se stalo mezi Priskem a Kováčem? • Zdroj: iSport.tv
Radoslav Kováč ve výměně názorů s Brianem Priskem
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Fotbalisté Sparty slaví vyrovnávací gól proti Liberci
Fotbalisté Sparty slaví vyrovnávací gól proti Liberci
Raimonds Krollis se raduje z branky proti Spartě
John Mercado se raduje z vyrovnávací branky proti Liberci
16
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Sparty v posledním utkání podzimní části nejvyšší soutěže remizovali s Libercem 2:2 a po podzimu přezimují na druhém místě se ztrátou sedm bodů za vedoucí Slavií. „Sparta byla jednoznačně lepší a podala jeden z nejlepších výkonů směrem dopředu. Remíza je pro ni velká ztráta,“ říká redaktor Jiří Fejgl v Prvním dojmu Ligy naruby. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

  • Co se dělo mezi lavičkami?

  • Byl gól Letenaye správně uznán?

  • A jak se oběma trenérům podařila střídání?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

