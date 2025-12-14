Předplatné

Byl na první pohled velmi klidný, i když při hodnocení nedělní remízy s Libercem (2:2) šetřil slovy. Mluvil výrazně méně, než je jeho zvykem. Brian Priske, trenér Sparty, se rozjel až při dotazu na Petera Vindahla. „Nemáte pravdu, nezlobte se na mě. To je velmi špatná otázka,“ obořil se dánský kouč na jednoho z novinářů.

Vindahl inkasoval v utkání dva góly. Poprvé po střele Raimondse Krollise, podruhé ho překonal Lukáš Letenay, který udeřil z rychlé otočky. „Měl nulovou šanci zasáhnout,“ zdůraznil Priske.

Přímý dotaz zněl následovně: „Vindahl z mého pohledu chyboval dvakrát v rozehrávce a dostal dvě branky. Jaký je váš pohled na jeho výkon?“

Hned bylo znát, že se Priske zarazil. „Myslím, že Peter odehrál dobrý zápas. Dvakrát neodehrál balon tak, jak by si asi představoval. Jinak neudělal chybu,“ pustil se do hodnocení.

Vy se ptáte na takové otázky?

Naopak vyzdvihnul Vindahlův zákrok z 90. minuty. Hostující obránce Aziz Kayondo, který později obdržel druhou žlutou kartu, centroval do vápna a našel v něm Ermina Mahmiče. Talentovaný rakouský hráč byl na hraně ofsajdu, převzal si míč a levačkou tvrdě pálil na bližší tyč.

„V závěru předvedl velmi dobrý zákrok, podržel nás. A vy se ptáte na takové otázky? Myslíte to vážně? Viděl jste zápasy tohohle kola? Bylo tam několik brankářů, kteří měli problém chytit balon. V jiných zápasech si třeba mohl vést líp, ale tentokrát? Nemáte pravdu, nezlobte se na mě. To je velmi špatná otázka,“ zakončil Priske debatu o Vindahlovi.

Podobně se dánský trenér zachoval také po utkání minulého ligového kola v Olomouci (1:0), kde Vindahl chyboval u centru po rohovém kopu. Míč mu vypadl z rukou a Sigma skórovala. Branka nakonec neplatila kvůli porušení pravidel.

„Myslím, že Peter je v dobrém rozpoložení a také tentokrát odchytal dobrý zápas. Samozřejmě, po tom rohu měl balon udržet, ale to nemění můj názor, jak vypadal celých devadesát čtyři minut. Nebyla tam situace, kdy by se měl zachovat jinak. Vím, že jste k němu v poslední době hodně kritičtí, některé články jsem četl a musím říct, že s nimi nesouhlasím. U nás je problém jinde než u Petera,“ vykládal před týdnem.

Vindahl udržel v tomto ligovém ročníku pět čistých kont a dohromady obdržel třiadvacet branek.

