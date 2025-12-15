Holoubek o podzimu Dukly: Posily? Krásná otázka, děkuji za ni. Vepředu jsme naivní
Podzimní část Chance Ligy završili se 14 body, dělí se o chvost ligy se Slováckem a Baníkem. Dukla v neděli padla 0:2 v Plzni, trenér David Holoubek přiznal, že by si představoval za první fázi sezony víc bodů. Problém je hlavně v ofenzivě, kde pražskému celku schází potřebná kvalita a zkušenost. „Chceme posílit,“ připouští trenér a při hodnocení probíhající sezony naráží i na složitosti aktuálního přestupového trhu v Česku.
Nečekal jste od týmu v Plzni trošku sebevědomější výkon?
„To ano… Ale takhle – mně se líbil vstup do utkání, kdy jsme byli zajímavým týmem, vypracovali jsme si šance. Dlouhodobě nás sráží kvalita ve finální fázi, tam nejsme tak kvalitní jako naši soupeři. Z těch pozic jako Plzeň, Liberec a další. Potřebujeme si vytvářet mnohem víc šancí k tomu, abychom dali gól. Podle toho vypadají výsledky i naše hra. V útočné fázi a ve vápně se to láme. Jsme tam dětští, naivní, potřebujeme směrem do ofenzivy dostat větší kvalitu, vyšší konkurenci.“
Podržel vás gólman, pak jste ale i vy měli šance. Kdy se zápas lámal?
„Střídali jsme a chtěli se dostat víc do tlaku, ale pak přišel gól na 2:0 a soupeř si to už pohlídal. Měli jsme také příležitosti, ale rozdíl mezi námi a Plzní je ten, že oni to tam prostě uklidí v intenzitě, silově. Naše střely nebyly tak kvalitní a proto odjíždíme s porážkou 0:2.“
Nečekali jste, že v obraně budete pevnější?
„Souhlasím. Směrem do defenzivy jsme byli až do tohoto zápasu pevnější, tentokrát to nebylo tak, jak jsme si představovali. V poločase jsme to chtěli řešit. Před zápasem nám vypadl Isife, museli jsme udělat změnu na poslední chvíli. Ale nebylo to jenom tím. Rozhodně jsem čekal, že budeme pevnější a soupeř se nebude dostávat do tolika příležitostí. Je to k analýze, proč to tak bylo. Nicméně soupeř měl kvalitu, proto hraje evropské poháry a my jsme na chvostu tabulky.“
Jak hodnotíte podzimní část?
„Beru to jako neúspěch, chtěli jsme víc bodů, máme spousty remíz. Znovu se vracím k útočné fázi - některé zápasy jsme měli zvládnout vyhrát. Ve vápně si počínáme naivně, dětsky, to nám chybělo k tomu, abychom měli třeba o šest, sedm bodů víc. Naše hra obecně nebyla špatná, ale těch remíz je hodně, je škoda, že jsme některou z nich nepřetavili ve vítězství. Čekají nás zajímavé jarní zápasy, půjde v nich o hodně. Potřebujeme sbírat body stejně jako ostatní týmy. Pro fanoušky to bude zajímavé, pro nás trenéry už méně, bude to hodně psychicky náročné. Potřebujeme se na to dobře připravit a mužstvo posílit.“
Jaké jsou možnosti Dukly na přestupovém trhu?
„To je krásná otázka... Hlavně úplně správná, musí zaznít, děkuji za ni. Možnosti jsou takové, že úplně nemůžeme hýřit penězi a dávat je za velmi dobré útočníky, kteří stojí nejvíc. Musíme se dívat trošku do jiných pater. Ale určitě nechceme na transferovém trhu spát, chceme se posílit, už na tom pracujeme, něco se snad podaří. Tenhle tým by si to zasloužil. Potřebujeme někoho, kdo nám to bude finalizovat, udrží míče, pomůže nám se standartkou, kdo to tam bouchne a dá tříbodový rozhodující gól. Možnosti máme velmi omezené, taková je realita, proto jsme tam, kde jsme. Jako klub uděláme všechno, abychom se v lize zachránili, budeme bojovat o každý bod. S klukama mě to baví, ale bodů je málo, chtěli bychom víc.“
Dají se zlepšovat útočníci ve vašem kádru?
„To je právě ono Bavíme se o Míšovi Kroupovi, který ještě před půl rokem běhal v kategorii U19 a sázel tam gól za gólem. Teď se dostal do ligy a je to pro něj složité. Naši podporu má, vidíme, co dokáže v tréninku. Je to hráč, který by třeba mohl teď dostřídávat a zvykat si na ligu, mohli bychom mu to postupně dávkovat. Jenže my jsme v situaci, kdy útočníka nemáme. Amory Cissé přišel spíš jako podhrotový hráč, není to klasická devítka. Dneska jsme tam dali bývalého útočníka Dana Kozmu, i tohle jsme zkoušeli. Jde z nich vydolovat víc, ale je potřeba vnímat, že kluci jako Míša Kroupa jsou mladí a musí si tím projít. Bylo by krásné se tady bavit ve chvíli, kdy bychom měli třeba třicet bodů a Michal by se mohl rozehrávat. V téhle fázi ale nejsme a proto nás to tíží.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu