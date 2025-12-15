KVÍZ: Chance Liga po podzimu. Čísla, kauzy i zajímavosti. Jste expert, nebo nováček?
Podzimní část Chance Ligy nabídla mnoho témat a nezapomenutelných momentů, o kterých se mluvilo týdny. Víte, kdo se dostal ze základní školy až mezi elitu? Kdo je králem mezi střelci? Který brankář má nejvíce nul? Připravili jsme pro vás kvíz, který prověří, jak pečlivě jste první polovinu fotbalové sezony sledovali. Otestujte své znalosti. Pro spuštění kvízu se přihlaste, nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport.