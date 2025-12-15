Předplatné

KVÍZ: Chance Liga po podzimu. Čísla, kauzy i zajímavosti. Jste expert, nebo nováček?

Chance Liga má za sebou podzimní část, kolik bodů dáte v kvízu?
Chance Liga má za sebou podzimní část, kolik bodů dáte v kvízu?Zdroj: iSport
Zákrok Petera Vindahla v zápase proti Liberci
Radoslav Kováč ve výměně názorů s Brianem Priskem
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Raimonds Krollis se raduje z branky proti Spartě
John Mercado se raduje z vyrovnávací branky proti Liberci
Situace po rohovém kopu, z něhož Liberec inkasoval
32
Fotogalerie
Petr Říha
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Podzimní část Chance Ligy nabídla mnoho témat a nezapomenutelných momentů, o kterých se mluvilo týdny. Víte, kdo se dostal ze základní školy až mezi elitu? Kdo je králem mezi střelci? Který brankář má nejvíce nul? Připravili jsme pro vás kvíz, který prověří, jak pečlivě jste první polovinu fotbalové sezony sledovali. Otestujte své znalosti. Pro spuštění kvízu se přihlaste, nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport.

 

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů