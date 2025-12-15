Předplatné

Změny ve vedení Slavie: Bílka nahradí hned dvojice ředitelů. Logický krok, říká Tvrdík

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia – Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl dvougólový Chorý • Zdroj: isportTV
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
Štěpán Chaloupek se raduje z branky
Stoper Slavie Štěpán Chaloupek v ofenzivním snažení
Tomáš Chorý proměnil penaltu
20
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalový klub Slavia Praha mění vedení sportovního úseku, novým sportovním ředitelem je Přemysl Kovář a sportovně-technickým ředitelem Jakub Mareš. Oba nahradí dosavadního sportovního ředitele Jiřího Bílka, který v sobotu „přestoupil“ do Pardubic. Úřadující ligoví šampioni o tom informovali na klubovém webu.

Slavia bude mít v čele sportovního úseku nově dva lidi. „Úprava struktury vedení sportovního úseku vychází z dlouhodobého vývoje moderního fotbalu a z našich vlastních zkušeností. Nové nastavení vnímáme jako logický krok, který posiluje kontinuitu, profesionalitu a připravenost klubu na výzvy, které současný fotbal přináší,“ řekl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva.

Kovář přišel do Slavie v roce 2017 a z pozice náhradního brankáře získal s mužstvem tři ligové tituly. Následně v klubu pokračoval jako funkcionář. Ve své nové roli bude mít na starost A-tým a jeho propojení s druholigovým „béčkem“ i dalšími týmy akademie. Společně s prvním místopředsedou představenstva Martinem Říhou bude mít zodpovědnost za přestupy a smlouvy s hráči.

Mareš je ve Slavii pátým rokem. Z pozice vedoucího úseku datové analytiky se přesunul do role ředitele pro fotbalovou strategii. Od pondělí je sportovně-technickým ředitelem, na starost bude mít mimo jiné analytiky, skauting a rozvoj talentů.

„Přemysl Kovář přináší silnou operativní zkušenost a detailní znalost fungování sportovního úseku, zejména ve vztahu k A-týmu, Jakub Mareš pak dlouhodobě posouvá oblast analytiky, rozvoje a sportovní strategie klubu. Nejde tedy ani pro jednoho z nich o nic zásadně nového, dochází k posílení jejich rolí, kompetencí a samozřejmě též odpovědnosti,“ uvedl Říha.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

