Změny ve vedení Slavie: Bílka nahradí hned dvojice ředitelů. Logický krok, říká Tvrdík
Fotbalový klub Slavia Praha mění vedení sportovního úseku, novým sportovním ředitelem je Přemysl Kovář a sportovně-technickým ředitelem Jakub Mareš. Oba nahradí dosavadního sportovního ředitele Jiřího Bílka, který v sobotu „přestoupil“ do Pardubic. Úřadující ligoví šampioni o tom informovali na klubovém webu.
Slavia bude mít v čele sportovního úseku nově dva lidi. „Úprava struktury vedení sportovního úseku vychází z dlouhodobého vývoje moderního fotbalu a z našich vlastních zkušeností. Nové nastavení vnímáme jako logický krok, který posiluje kontinuitu, profesionalitu a připravenost klubu na výzvy, které současný fotbal přináší,“ řekl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva.
Kovář přišel do Slavie v roce 2017 a z pozice náhradního brankáře získal s mužstvem tři ligové tituly. Následně v klubu pokračoval jako funkcionář. Ve své nové roli bude mít na starost A-tým a jeho propojení s druholigovým „béčkem“ i dalšími týmy akademie. Společně s prvním místopředsedou představenstva Martinem Říhou bude mít zodpovědnost za přestupy a smlouvy s hráči.
Mareš je ve Slavii pátým rokem. Z pozice vedoucího úseku datové analytiky se přesunul do role ředitele pro fotbalovou strategii. Od pondělí je sportovně-technickým ředitelem, na starost bude mít mimo jiné analytiky, skauting a rozvoj talentů.
„Přemysl Kovář přináší silnou operativní zkušenost a detailní znalost fungování sportovního úseku, zejména ve vztahu k A-týmu, Jakub Mareš pak dlouhodobě posouvá oblast analytiky, rozvoje a sportovní strategie klubu. Nejde tedy ani pro jednoho z nich o nic zásadně nového, dochází k posílení jejich rolí, kompetencí a samozřejmě též odpovědnosti,“ uvedl Říha.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu