Trpišovského NE, co Nedvědův účet a Koubek pod stromeček? Priske vs. Kováč i čistý čas v lize
Deklarovaný nesoulad mezi zájmy Slavie a FAČR (na který se přišlo až v sobotu pozdě večer) – a plán s angažováním Jindřicha Trpišovského pro baráž o MS končí. „Na to se přišlo až teď?“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, kde redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz hodnotí mimo jiné i půlrok Pavla Nedvěda v roli generálního manažera reprezentací. Obstál? Liga naruby se ale věnuje i tématu čistého času v lize – k dispozici byl detailní datový přehled o všech zápasech tohoto kola (a není to veselý pohled).
V novém díle také zazní:
- Co konflikt Priske vs. Kováč?
- Obrana Petera Vindahla v podání sparťanského kouče?
- Co se dělo před kotlem Bohemky po prohře s Karvinou?
- Bude pro Slavii Marek Jarolím „novým Hyským“?
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu