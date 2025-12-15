Předplatné

Trpišovského NE, co Nedvědův účet a Koubek pod stromeček? Priske vs. Kováč i čistý čas v lize

Video placeholder
Trpišovského NE, co Nedvědův účet a Koubek pod stromeček? Priske vs. Kováč a čistý čas v lize • Zdroj: iSport.tv
Radoslav Kováč ve výměně názorů s Brianem Priskem
Trenér Sparty Brian Priske během zápasu s Libercem
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Fotbalisté Sparty slaví vyrovnávací gól proti Liberci
Fotbalisté Sparty slaví vyrovnávací gól proti Liberci
Raimonds Krollis se raduje z branky proti Spartě
25
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Deklarovaný nesoulad mezi zájmy Slavie a FAČR (na který se přišlo až v sobotu pozdě večer) – a plán s angažováním Jindřicha Trpišovského pro baráž o MS končí. „Na to se přišlo až teď?“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, kde redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz hodnotí mimo jiné i půlrok Pavla Nedvěda v roli generálního manažera reprezentací. Obstál? Liga naruby se ale věnuje i tématu čistého času v lize – k dispozici byl detailní datový přehled o všech zápasech tohoto kola (a není to veselý pohled).

V novém díle také zazní:

  • Co konflikt Priske vs. Kováč?
  • Obrana Petera Vindahla v podání sparťanského kouče?
  • Co se dělo před kotlem Bohemky po prohře s Karvinou?
  • Bude pro Slavii Marek Jarolím „novým Hyským“?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

