Rušno kolem opor Karviné! Až ŠEST odchodů, na lovu Slavia i Plzeň. Co velký návrat?

Trpišovského NE, co Nedvědův účet a Koubek pod stromeček? Priske vs. Kováč a čistý čas v lize • Zdroj: iSport.tv
Lucky Ezeh z Karviné střílí branku proti Bohemians
Lucky Ezeh z Karviné se raduje z branky proti Bohemians
Ebrima Singhateh z Karviné slaví proměněnou penaltu proti Bohemians
Ebrima Singhateh z Karviné slaví proměněnou penaltu proti Bohemians
Ebrima Singhateh z Karviné slaví proměněnou penaltu proti Bohemians
Ebrima Singhateh z Karviné slaví proměněnou penaltu proti Bohemians
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
Jonáš Bartoš, Michal Kvasnica
Chance Liga
Velmi úspěšný podzim v Karviné, který tým završil v neděli jasnou výhrou 3:0 nad Bohemians v Ďolíčku, s sebou nese značný zájem o jednotlivé hráče. České top kluby klíčové opory podrobně monitorují a chystají se rychle jednat. Podle informací Sportu může odejít až šest důležitých hráčů. Horkým zbožím je nigerijský křídelník Emmanuel Ayaosi (21). Vedle Plzně se o něj má zajímat i mistrovská Slavia.

Povedené výkony znamenají pro Karvinou přes zimní pauzu jednu komplikaci – jak udržet pohromadě co nejvíc hráčů v týmu, kde důležitým jedincům chodí zajímavé nabídky z lákavých adres.

„Já si všechny kluky beru na Vánoce domů, beru jim telefony. Říkám, nikdo už neodejde,“ reagoval s úsměvem na dotaz Sportu trenér Karviné Marek Jarolím po výhře nad Bohemians. „Dojedou dobře sezonu a pak můžou jít, od rozdělané práce se přece neutíká. Ale i to je důkaz, že se to v Karviné dělá poslední dobou dobře. Věřím, že se nám podaří kluky udržet, že to pochopí, Karviné pomůžou k úspěchu a půjdou třeba po sezoně.“

Trenérovo přání je jedna věc, realita přestupového trhu druhá. Velké české kluby krouží kolem

