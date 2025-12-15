Předplatné

Hlavatý se asi vrátí do Pardubic. Řeší se další jména a výměny, roli hrají i končící smlouvy

Michal Hlavatý v dresu Pardubic
Michal Hlavatý v dresu PardubicZdroj: pardubice, fotbal
Michal Hlavatý v utkání na hřišti Slovácka
Michal Hlavatý v zápase se Spartou
Michal Hlavatý v zápase se Spartou
Michal Hlavatý v zápase se Spartou
Michal Hlavatý už je hráčem Slovanu Liberec
Liberec se raduje z gólu Michala Hlavatého
Liberecký záložník Michal Hlavatý v souboji o míč s Tomášem Zlatohlávkem z Ostravy
9
Fotogalerie
Michal Kvasnica, Daniel Fekets
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

To byl finiš! Výhry na Spartě, v derby s Hradcem Králové a v Ostravě katapultovaly fotbalisty Pardubic do mnohem klidnější zóny tabulky Chance Ligy. Sedmibodový náskok na poslední tři místa je pro Východočechy vzhledem k tomu, kde byli ještě nedávno, komfortní. A nastavení celého klubu je rázem tuze pozitivní. Povedl se nástup kouče Jana Trousila, k optimismu vede fanoušky i nový sportovní úsek v čele s Jiřím Bílkem. V zimě očekávejte na přestupovém trhu velké věci! Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Prioritou je návrat záložníka Michala Hlavatého, který postupem času vypadl ze základní sestavy Liberce a dvě z posledních tří utkání proseděl jen na lavičce. Ano, hlavní tvář „nového Slovanu“, jenž se začal tvořit loni v létě, řeší comeback do známého prostředí.

Podle informací iSportu jsou hráč i klub jednoznačně nastavení na zrealizování přestupu, oboustranný zájem je obrovský.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů