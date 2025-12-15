Hlavatý se asi vrátí do Pardubic. Řeší se další jména a výměny, roli hrají i končící smlouvy
To byl finiš! Výhry na Spartě, v derby s Hradcem Králové a v Ostravě katapultovaly fotbalisty Pardubic do mnohem klidnější zóny tabulky Chance Ligy. Sedmibodový náskok na poslední tři místa je pro Východočechy vzhledem k tomu, kde byli ještě nedávno, komfortní. A nastavení celého klubu je rázem tuze pozitivní. Povedl se nástup kouče Jana Trousila, k optimismu vede fanoušky i nový sportovní úsek v čele s Jiřím Bílkem. V zimě očekávejte na přestupovém trhu velké věci!
Prioritou je návrat záložníka Michala Hlavatého, který postupem času vypadl ze základní sestavy Liberce a dvě z posledních tří utkání proseděl jen na lavičce. Ano, hlavní tvář „nového Slovanu“, jenž se začal tvořit loni v létě, řeší comeback do známého prostředí.
Podle informací iSportu jsou hráč i klub jednoznačně nastavení na zrealizování přestupu, oboustranný zájem je obrovský.