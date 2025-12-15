Předplatné

Komise: Koželuh hrál na Spartě rukou, ale gól správně platil. Beneš v Edenu nechyboval

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia – Jablonec 4:3. Divoký večer v Edenu, přestřelku rozhodl dvougólový Chorý • Zdroj: isportTV
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Tomáš Chorý v utkání s Jabloncem
Situace po rohovém kopu, z něhož Liberec inkasoval
Albion Rrahmani lituje neproměněné šance v utkání proti Liberci
Stoper Slavie Štěpán Chaloupek v ofenzivním snažení
Trenér Sparty Brian Priske během zápasu s Libercem
Christos Zafeiris v posledním duelu před odchodem do PAOKu
26
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Druhý gól fotbalistů Liberce v nedělním utkání 19. kola první ligy na Spartě, který vstřelil Lukáš Letenay, platil správně. Spoluhráč autora branky Josef Koželuh sice během akce zahrál rukou, o přestupek ale nešlo. V komuniké to uvedla komise rozhodčích FAČR. Sudí podle ní v klíčových okamžicích nechybovali ani v sobotním utkání v Edenu, kde v první půli nejprve hlavní arbitr nenařídil pokutový kop pro Jablonec a o chvíli později naopak odpískal penaltu pro Slavii.

Liberečtí na Letné v 79. minutě odskočili do vedení 2:1 krátce poté, co si Koželuh ve vápně zpracoval míč a po odrazu od vlastní nohy zahrál rukou. Akce pokračovala, sparťané v tísni neodkopli balon a Letenay jej poslal přesně k tyči. Sudí Dalibor Černý gól uznal a videorozhodčí jej po přezkoumání situace nerozporoval. Podle komise správně.

„Hráč hostujícího družstva č. 18 (Koželuh) zahrál míč nohou do vlastní ruky a následně branky docílil jeho spoluhráč č. 21 (Letenay). Nejednalo se o přestupek. Pokud by hráč č. 18 (Koželuh) bezprostředně po zahrání míče rukou sám docílil branky, branka by uznána nebyla,“ uvedla komise ke klíčovému momentu utkání, které skončilo 2:2.

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Liberec 2:2. Další ztráta pro Letenské, Slavia má náskok 7 bodů • iSport.tv

Jablonec penaltu kopat neměl

Po sobotním vítězství Slavie 4:3 nad Jabloncem byl trenér Severočechů Luboš Kozel přesvědčen, že sudí Jan Beneš posoudil dvě podobné situace v obou pokutových územích nejednotně. Podle komise se však rozhodčí chyby nedopustil.

Nejprve v 18. minutě za stavu 1:0 pro domácí správně nenařídil penaltu pro Jablonec po souboji domácího Tomáše Chorého s Antonínem Růskem. „Hráč hostujícího družstva č. 16 (Růsek) po vzájemném souboji s hráčem domácího družstva č. 25 (Chorým) upadl na zem a následně míč spadl na ruku domácího hráče, který ji měl u těla. Nejednalo se ani o podražení, ani o hru rukou,“ uvedla komise.

Ve 36. minutě za stavu 1:1 naopak Beneš nařídil po zákroku jabloneckého Martina Cedidly na Tomáše Vlčka penaltu pro Slavii, kterou proměnil Chorý. „Hráč hostujícího družstva č. 18 byl v souboji o míč pozdě a ramenem zezadu prudce vrazil do hráče domácího družstva č. 27, který předtím odhlavičkoval míč. Rozhodčí správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo,“ uvedla komise k zápasu, v němž Slavie přestřílela Jablonec 4:3.

V nedělním utkání Plzně s Duklou hostující Erik Hunal v 10. minutě vrazil ve vlastním vápně v souboji do Sampsona Dweha, sudí Stanislav Volek zákrok jako nedovolený neposoudil. Komise mu dala za pravdu.

„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Po vhazování došlo k běžnému souboji hráče hostujícího družstva č. 4 (Hunala) a hráče domácího družstva č. 40 (Dweha). O přestupek hostujícího hráče se nejednalo,“ podotkla komise po zápase, který Plzeň vyhrála 2:0.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů