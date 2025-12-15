Komise: Koželuh hrál na Spartě rukou, ale gól správně platil. Beneš v Edenu nechyboval
Druhý gól fotbalistů Liberce v nedělním utkání 19. kola první ligy na Spartě, který vstřelil Lukáš Letenay, platil správně. Spoluhráč autora branky Josef Koželuh sice během akce zahrál rukou, o přestupek ale nešlo. V komuniké to uvedla komise rozhodčích FAČR. Sudí podle ní v klíčových okamžicích nechybovali ani v sobotním utkání v Edenu, kde v první půli nejprve hlavní arbitr nenařídil pokutový kop pro Jablonec a o chvíli později naopak odpískal penaltu pro Slavii.
Liberečtí na Letné v 79. minutě odskočili do vedení 2:1 krátce poté, co si Koželuh ve vápně zpracoval míč a po odrazu od vlastní nohy zahrál rukou. Akce pokračovala, sparťané v tísni neodkopli balon a Letenay jej poslal přesně k tyči. Sudí Dalibor Černý gól uznal a videorozhodčí jej po přezkoumání situace nerozporoval. Podle komise správně.
„Hráč hostujícího družstva č. 18 (Koželuh) zahrál míč nohou do vlastní ruky a následně branky docílil jeho spoluhráč č. 21 (Letenay). Nejednalo se o přestupek. Pokud by hráč č. 18 (Koželuh) bezprostředně po zahrání míče rukou sám docílil branky, branka by uznána nebyla,“ uvedla komise ke klíčovému momentu utkání, které skončilo 2:2.
Jablonec penaltu kopat neměl
Po sobotním vítězství Slavie 4:3 nad Jabloncem byl trenér Severočechů Luboš Kozel přesvědčen, že sudí Jan Beneš posoudil dvě podobné situace v obou pokutových územích nejednotně. Podle komise se však rozhodčí chyby nedopustil.
Nejprve v 18. minutě za stavu 1:0 pro domácí správně nenařídil penaltu pro Jablonec po souboji domácího Tomáše Chorého s Antonínem Růskem. „Hráč hostujícího družstva č. 16 (Růsek) po vzájemném souboji s hráčem domácího družstva č. 25 (Chorým) upadl na zem a následně míč spadl na ruku domácího hráče, který ji měl u těla. Nejednalo se ani o podražení, ani o hru rukou,“ uvedla komise.
Ve 36. minutě za stavu 1:1 naopak Beneš nařídil po zákroku jabloneckého Martina Cedidly na Tomáše Vlčka penaltu pro Slavii, kterou proměnil Chorý. „Hráč hostujícího družstva č. 18 byl v souboji o míč pozdě a ramenem zezadu prudce vrazil do hráče domácího družstva č. 27, který předtím odhlavičkoval míč. Rozhodčí správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo,“ uvedla komise k zápasu, v němž Slavie přestřílela Jablonec 4:3.
V nedělním utkání Plzně s Duklou hostující Erik Hunal v 10. minutě vrazil ve vlastním vápně v souboji do Sampsona Dweha, sudí Stanislav Volek zákrok jako nedovolený neposoudil. Komise mu dala za pravdu.
„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Po vhazování došlo k běžnému souboji hráče hostujícího družstva č. 4 (Hunala) a hráče domácího družstva č. 40 (Dweha). O přestupek hostujícího hráče se nejednalo,“ podotkla komise po zápase, který Plzeň vyhrála 2:0.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu