Sparta řeší gólmana. Vindahl je zpochybňován, Priske ho hájí do roztrhání. Proč?
Dostává víc než gól na zápas, kupí chyby, s výjimkami nevytahuje velké zákroky. Přesto ho velký šéf brání do roztrhání těla. Peter Vindahl, dlouhán původem z dánského přístavního města Helsingor, je pro trenéra fotbalistů Sparty Briana Priskeho jedničkou bez pochyb a omezení. Kouč ostře reaguje na dotazy týkající se výkonnosti člena širšího kádru národního mužstva. Fanoušci však jeho současnost tuze rozebírají. Není divu. Vindahl rozhodně nezazářil ani při nedělní domácí remíze 2:2 s Libercem.
Brankářská čísla jsou ošemetná disciplína, což vám potvrdí prakticky všichni analytici, ti věrozvěsti nových fotbalových pořádků. Statistiky se vyvíjejí, stejně jako se posouvají možnosti, jak je nasbírat.
Stále však platí, že nejsou všechno. Přesto se k nim přihlíží, což v jedné gólmansky důležité metrice není pro Petera Vindahla nic příjemného. Jde o (v českém překladu) takzvané chycené góly. Tedy situace, které muž s rukavicemi vyřeší nad rámec povinnosti, jednoduše podrží mužstvo.
Sparťanská jednička je v této statistice podle společnosti Wyscout v lize až na hrozivém 24. místě. Za ním jsou pouze Jakub Lapeš z Karviné a Aleš Mandous z Mladé Boleslavi. Vindahl je na minusovém čísle 5,4. Naopak na špici tabulky je olomoucký Jan Koutný, který se přes víkendový pětibrankový příděl ve Zlíně drží na plusové hodnotě 4,78, za ním hradecký Adam Zadražil s kladnou cifrou 2,78.
„Považuju Vindahla za průměrného brankáře, který sice dokáže podržet tým a chytit zázračné věci, ale to je pro top kluby samozřejmost,“ vyjádřil se bývalý kouč Sparty a expert deníku Sport Zdeněk Ščasný.
„Hrubých chyb je u něj hodně. Zadražil je výrazně lepší brankář, ale pak je důležité, aby případně unesl tlak ve Spartě. A to se nikdy dopředu nepozná. Sparta by každopádně měla mít lepšího gólmana, který ji podrží, i když se jí herně nedaří,“ nešetřil kritikou.
Chyby, co se kupí
Slovo podrží je zásadní. Vindahl opravdu šetří velkými zákroky. Těžko ho můžete hejtovat za první branku s Libercem, Raimonds Krollis střílel pohotově, rychle. Jenže pochyby se zjevují. Neměl se Vindahl rychleji posunout společně s balonem, který šel z jeho pravé strany? Nebyl by pak v lepším postavení?
Podobné to bylo ve čtvrtek v Craiově. Domácí vyrovnali ranou z nějakých třiadvaceti metrů. Byla tvrdá, zaplavala, šla pod břevno, jenže možná až metr a půl od tyče, spíše ke středu 732 centimetrů široké brány. Dán skočil, ale míč nezastavil. Odrážel se totiž z nevýhodné pozice, měl to – zjednodušeně řečeno – daleko.
Předtím v Olomouci mu vypadl lehký centr z rohu, Letenské spasil ofsajd hráče, který následně skóroval. Mimo to „vyhodil“ Vindahl čtyři dlouhé pasy mimo hřiště. Proti Slovanu se v této disciplíně připomněl, když se krátce před koncem ukopl a střídající Ermin Mahmič mohl rozhodnout, netrefil však bílý obdélník.
Na druhou stranu Vindahl lapil mladému Rakušanovi jasnou šanci, to byl zákrok, kteří sparťanští fans chtějí vidět opakovaně.
Tuto chvíli také připomněl trenér Priske, když dostal dotaz na krajanovo představení. „V závěru předvedl velmi dobrý zákrok, podržel nás. A vy se ptáte na takové otázky? Myslíte to vážně? Viděl jste zápasy tohohle kola? Bylo tam několik brankářů, kteří měli problém chytit balon. V jiných zápasech si třeba mohl vést líp, ale tentokrát? Nemáte pravdu, nezlobte se na mě. To je velmi špatná otázka,“ rozohnil se.
Bylo to už podruhé v poslední době. V Olomouci reagoval podobně. I když byl celou tiskovou konferenci v klidu a tradičně vysvětloval své myšlenky, při dotazu na Vindahla, se opět rozpálil.
„Myslím, že Peter je v dobrém rozpoložení a také tentokrát odchytal dobrý zápas. Samozřejmě, po tom rohu měl balon udržet, ale to nemění můj názor, jak vypadal celých 94 minut. Nebyla tam situace, kdy by se měl zachovat jinak. Vím, že jste k němu v poslední době hodně kritičtí, některé články jsem četl a musím říct, že s nimi nesouhlasím,“ čertil se.
Jak to bude dál?
Priske bezesporu za Vindahlem neochvějně stojí. Nakonec to tak bylo i po jeho letním návratu (minulou sezonu vedl po dvou titulech s Letenskými Feyenoord Rotterdam, kde byl v únoru odvolán). Sparta chystala změnu na klíčovém postu, myslela kupříkladu na hradeckého Zadražila, ale trenér byl rezolutní.
Vsadil na osvědčené jméno, které má absolutní přednost. I proto nemá tým dlouhodobě perfektně nachystanou dvojku. Bez startů ani nemůže být, což se ukazuje na nynějším prvním náhradníkovi Jakubu Surovčíkovi i jeho předchůdci Vojtěchu Vorlovi, jenž je pořád pod smlouvou, ale chystá se individuálně.
V létě se navíc vydal za svým snem český Nizozemec Joeri Heerkens, když přestoupil do Ajaxu Amsterdam. Důvodem byla životní nabídka, ale také lehce pochopitelný pohled. Ten mu naznačoval, že za Vindahlem se do brány jen tak nedostane, i když byl čerstvým mistrem Evropy do devatenácti let, což vyleštil postavením nejlepšího brankáře turnaje.
Uvidí se, co bude v budoucnu. Podle zpráv ze zákulisí nevidí Sparta na českém trhu gólmana, který by jí vyhovoval. Pro Priskeho je zásadní výstavba hry, důležitá je i výška minimálně 190 centimetrů.
Vliv bude mít také trenérovo postavení. Po snovém startu do sezony ztrácí na Slavii sedm bodů, výkony jsou dýchavičné. Priske není takový král jako při minulém angažmá.
„Brian má za sebou anabázi ve Feyenoordu, kde byl šest sedm měsíců, v únoru skončil. Takže on ví, že nemůže jít do nějakého komfortu, hraje o svoji reputaci, aby to u nás zase ukázal a mohl jít opět do nějakého většího nebo třeba top klubu,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický v rozhovoru pro Ligu naruby. „Je mu jasné, že pokud by to u nás nezvládl, už to bude mít těžší a těžší. Ale pokud by to znovu dokázal, což my doufáme, přijde pro něj zase velký klub.“
Půjde Priske do tohoto boje s Vindahlem?
Chycené góly v sezoně
Pořadí
Brankář
Chycené góly
1.
Jan Koutný (Olomouc)
4,78
2.
Adam Zadražil (Hradec)
2,81
3.
Matouš Trmal (Teplice)
2,51
4.
Florina Wiegele (Plzeň)
2,24
5.
Viktor Budinský (Baník)
2,13
22.
Jan Hanuš (Jablonec)
–3,2
23.
Jáchym Šerák (Pardubice)
–4,02
24.
Peter Vindahl (Sparta)
–5,4
25.
Jakub Lapeš (Karviná)
–5,41
26.
Aleš Mandous (Boleslav)
–6,39
Zdroj: Wyscout
