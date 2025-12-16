Bývalý brankář Zlámal o Vindahlovi: Priske to řekl pravdivě. Vidím rozdíl oproti Slavii
I když profesionální kariéru ukončil před čtyřmi lety, českou ligu stále sleduje. Proto Zdeněk Zlámal zaznamenal, jak se trenér Brian Priske zastal Petera Vindahla, gólmanské jedničky fotbalistů Sparty. Bylo to po nedělní remíze 2:2 s Libercem, kdy Dán dvakrát chyboval v rozehrávce. „Řekl to velice správně a pravdivě. Já nevidím chybu u Vindahla," poznamenal bývalý gólman Olomouce, Bohemians nebo Zlína.
Momentálně hraje v nižších soutěžích na hrotu útoku, přesto má Zdeněk Zlámal právo hodnotit výkony brankářů. V kariéře odchytal 187 zápasů v české lize a dlouhá léta působil ve Skotsku, kde se stal legendou Heart of Midlothian.
Je Vindahl dobrý, nebo špatný gólman?
„Je to dobrý gólman.“
Čím vás přesvědčil?
„Sparta a Slavia jsou největší kluby u nás a mají mít nejlepší gólmany. Vindahl určitě nemá ideální období, ale z dlouhodobého hlediska, tedy od začátku ve Spartě, ho považuji za dobrého brankáře. Myslím si, že kvalitou na Spartu má.“
Proti jsou statistiky. Podle chycených gólů v přepočtu na devadesát minut je jedním z nejhorších brankářů v české lize.
„Statistika pro něj určitě není dobrá. Na druhou stranu, když se týmu nedaří a je na něm deka,