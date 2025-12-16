Předplatné

Expert Šmicer: Slavia titul v kapse nemá. Trenér reprezentace? Nedvěd promarnil čas

NE pro Trpišovského, co Nedvědův účet a Koubek pod stromeček? Priske vs. Kováč a čistý čas v lize • Zdroj: iSport.tv
Bývalý reprezentant Vladimír Šmicer
David Trunda a Pavel Nedvěd na tiskové konferenci
Vladimír Šmicer na stadionu v Edenu
Pavel Nedvěd sleduje šlágr mezi Spartou a Plzní
Jindřich Trpišovský v posledním duelu tohoto roku
Christos Zafeiris se loučí před přestupem do PAOKu
11
Chance Liga
Kdo nakonec bude trenérem české reprezentace? A jak Slavia zvládla podzim, ve kterém se vrátila do Ligy mistrů? Aktuálnímu dění v českém fotbale se v obsáhlém komentáři věnuje Vladimír Šmicer, bývalý reprezentační záložník a expert deníku Sport.

„Jindřich Trpišovský národní tým nepřevezme. Svaz se o to pokusil, nevyšlo to. Pro Slavii by nebyla problémem ani tak baráž, ale o to, co by se dělo v létě. To by jako trenér nejel na mistrovství světa? Šlo by skoro o dva měsíce práce vyloženě pro reprezentaci, což by se protínalo se soustředěním Slavie na novou sezonu. A Jindra u toho z logiky věci musí být. Podle mého byl tohle hlavní důvod, proč vedení řeklo NE. Osobně si taky nedovedu představit, že by s týmem postoupil a v červnu by koukal na televizi. Nedává to smysl.

Já byl taky pro, chtěl jsem Jindru u repre. Stejně jako řada dalších lidí a fanoušků. Jednou se toho ale dočkáme. Teď se soustředí na Slavii, chce fungovat na každodenní bázi s hráči, s týmem. Dal to jasně najevo. Je to pro něj priorita. Chápu, z druhé strany jsme s Jindrou měli největší šanci na postup. Bral jsem to tak, že pomůže vyloženě na baráž. Ale nikdo nechce mít trenéra na dvou židlích, obzvlášť na jaře. Jo, Slavii rozumím.

Teď se vybere, nebo v to doufám, trenér na dlouholetý cyklus. Není správné angažovat trenéra pouze na baráž, případně na Ameriku. To by nebylo koncepční. Dejme někomu opravdovou možnost dát reprezentaci do kupy. Ale uvidíme, jak to dopadne. Myslel jsem si, že když v říjnu vyndali Ivana (Haška), mají řešení. Neměli…

Nedvěd zatím vymyslel jen Jardu Köstla

Je prosinec, nikdo pořád není, sranda končí. Trenér potřebuje mít čas na práci, složit realizační tým, podrobně se připravit na soupeře, sestavit si kádr.

