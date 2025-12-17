POLEMIKA: Nová jednička za Vindahla? ANO, i jako vzkaz Slavii. NE, až v létě
Pozice Petera Vindahla, jedničky v bráně Sparty, je prakticky od startu sezony Chance Ligy jedním z velkých témat. Měli by Pražané už během zimní pauzy angažovat nového gólmana a postavit ho mezi tři tyče? Jiří Fejgl je pro a dodává, že by šlo i o vzkaz největšímu rivalovi. Naopak Pavel Šťastný by s podobným krokem počkal až po konci sezony, přestože souhlasí s tím, že Sparta by Vindahlovi konkurenci přivést měla. Přečtěte si polemiku redaktorů iSportu.
Jiří Fejgl: ANO
Byl by to (i) vzkaz Slavii
Nebalíme to, jdeme na to jinak, titul vám nedáme zadarmo! Vzkaz Slavii, která jede od derby, v němž ukradla na Letné bod, naplno a přímo za titulem, potřebuje vyslat Sparta, ve druhé půli podzimu zavařená a zranitelná.
Ztráta sedmi bodů je už v tuto chvíli při pohled na rozjetý červenobílý kolos skoro neřešitelná. Přesto má letenské společenství povinnost vůči svým fanouškům, kteří plní arénu i v prosinci, aspoň zkusit zlomit predikce i současnost.
Výměna na klíčovém postu může být onou zprávou.
Peter Vindahl totiž není v posledním roce držák, jako byl kupříkladu na jaře 2024 při jízdě za druhým titulem Briana Priskeho. Jeho výkon zejména v bezgólovém derby v nadstavbě byl poutavý až ohromující (stejně tak zachytal Jindřich Staněk na druhé straně).
Jenže teď dánská jednička Sparty chybuje. Ne pořád, ale poměrně pravidelně. Navíc nedrží mužstvo top zákroky, nemá auru nepřekonatelného. Místo toho je Vindahl podrážděný, při inkasované brance spíše ukáže na ostatní. Výrazně kritický je také směrem k rozhodčím – klidná síla je zkrátka pryč.
Pokud v zimě klub vybere správného muže s rukavicemi a pošle Vindahla pryč, může to být jeden z tahů, jimiž bude demonstrovat obnovení titulových ambicí. V tuto chvíli na ně může s Vindahlem zapomenout. Sparta potřebuje víc kvality.
Pavel Šťastný: NE
Výměna až v létě
Sparta uvažovala o změně gólmanské jedničky ještě před koncem minulé sezony. Vedení v čele se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým mělo připravenou náhradní variantu. Jenže na začátku června se vrátil na Letnou trenér Brian Priske a jasně řekl: „Chci Petera Vindahla.“
Původní plány se změnily, Priskeho slovo má větší váhu. A jde o správný postup, i když je jasné, že Vindahl ze Sparty dřív nebo později odejde. Jen na to tentokrát ještě nenastal čas.
Priske vzal na sebe v létě obrovskou zodpovědnost, opakovaně tvrdil, že Vindahl má jeho absolutní důvěru. Možná i proto ho v posledních týdnech brání zuby nehty, stejně jako v neděli po remíze s Libercem (2:2). Nedokážu si představit, že by o něj najednou přišel. Nebyl by to správný signál.
Navíc dánský gólman není hlavní příčinou toho, že Sparta inkasovala 23 ligových gólů (o sedm víc než Slavia). Viditelně chyboval třeba v Olomouci, kdy mu vypadl centrovaný míč z rukou a Sigma z toho vstřelila branku (nakonec neuznanou). To by šlo za ním ze sta procent.
Na druhou stranu pomohl proti Legii (1:0) či v Mladé Boleslavi (2:1), kde vychytal z bezprostřední blízkosti Jiřího Klímu. Dobré zákroky předvedl také v zápasech s Plzní (2:1) nebo Slavií (1:1).
Od jiných gólmanů ho odlišuje rozehrávka. V tom je pro sparťanský herní styl naprosto zásadní. Priske na něm staví výstavbu hry, Vindahl rozhodně není brankář, který bezhlavě nakopne míč daleko od branky, ať má klid. To pochopitelně přináší i chyby, ale Letenští zkrátka hrají na riziko.
Pokud se Sparta rozhodne, že Vindahla už nechce, ať jde na to postupně. Je lepší přivést konkurenta, který na něj na jaře zatlačí a ke střídání dojde až v létě. Teď není změna řešením.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu