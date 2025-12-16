Předplatné

Paliči z Prahy, železný muž Jablonce i vykřičník pro Hradec. Co o podzimu v lize říkají data?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Záchranářské jaro: Baník v nové roli, data posílají dolů Duklu. Jsou Pardubice v suchu? • Zdroj: iSport.tv
Václav Drchal neproměnil tutovku
Václav Drchal neproměnil tutovku
Vácalv Drchal netrefil proti Slavii odkrytou branku
Václava Drchala marně stíhá jablonecký Vakho
Václav Drchal z Bohemians a Rok Štorman z Karviné
Júsuf lituje zahozené šance
19
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Zimní pauza v Chance Lize je tady, pro české fotbalové kluby čas regenerovat a ohlédnout se, co na podzim fungovalo, a co ne. A byť tím úplně nejdůležitějším měřítkem jsou body v tabulce, sonda do různých dat ukazuje, co k nim vedlo, a co naopak některé kluby stálo lepší postavení. Kdo podle metrik kraloval brankářům, driblinkům či soubojům, a v čem se celé lize naprosto vymyká Karviná? Deník Sport připravil přehled zajímavostí napříč individuálními i týmovými datovými údaji.

Největší paliči jsou z Prahy

Hlavní důvod, proč Bohemians míří poslední měsíce tabulkou střemhlav dolů, je neproduktivní útok. Duo Júsuf, Václav Drchal už mělo ze svých šancí dle očekávaných gólů vstřelit alespoň šest branek, ale jsou o tři pozadu. Vzpomeňme si na jejich netrefené prázdné brány…

Těsně za nimi je další pražské duo, neproměněné šance ale vedoucí Slavii tolik netrápí. Zvlášť když Mojmír Chytil sedm branek dal a v datech zaostává jen kvůli nepovedenému úvodu sezony. Problematičtější je to s Erikem Prekopem – svůj jediný gól dal za Baník a v červenobílém měl dle dat skórovat minimálně v zápasech s Teplicemi, Duklou a Karvinou. Zatím stále nic…

Hráč

Góly / xG (očekávané góly)

Góly – xG

Václav Drchal
(Bohemians)

1 / 4,4

–3,4

Júsuf
(Bohemians)

2 / 4,9

–2,9

Mojmír Chytil
(Slavia)

7 / 9,4

–2,4

Erik Prekop
(Slavia)

1 / 3,4

–2,4

Ebrima Singhateh
(Karviná)

2 / 4,3

–2,3

Driblérům vládne Singhateh

V soubojích jeden na jednoho celkem nepřekvapivě dominují nečeští hráči. Lukáš Haraslín je dokonce co se týče samotné úspěšnosti driblinků se svým parťákem Johnem Mercadem nejlepším hráčem soutěže.

Až nesmyslně ustřelená kvantita driblinků ale posílá do čela statistik duo Ebrima Singhateh a Simion Michez. Oba mají přepočítaně přes 4,5 úspěšného souboje jeden na jednoho na utkání, což jsou čísla, která mohou zasvítit i v evropském měřítku. Především u karvinského křídla, které se na ně dostává už druhou sezonu v řadě.

Hráč

Počet driblinků

Úspěšnost v driblincích

Ebrima Singhateh
(Karviná)

8,9

53,8 %

Simion Michez
(Olomouc)

8,1

57,4 %

Lukáš Haraslín
(Sparta)

6,4

65 %

Dennis Owusu
(Baník)

5,7

64 %

Vlasij Sinjavskij
(Bohemians)

5,6

62 %

Železní muži

Minulý rok byli mezi pěticí nevytěžovanějších hráčů Michal Beran, Vachtang Čanturišvili či Jakub Martinec a jablonecká stopa zůstává mezi aktuálními železnými muži ligy i nadále zřetelná. Zatímco Beran prakticky nesleze ze hřiště ani po nákladném přestupu do Olomouce, do úplného popředí se dostal nový tahoun Jablonce: Martin Cedidla nechyběl ani jednou v základní sestavě a jen dvakrát předčasně střídal.

Pozornost si zaslouží i Lukáš Červ, který je přes změnu trenéra nevytěžovanějším hráčem Plzně. A vzhledem k tomu, že střední záložník dostává plné porce i v evropských pohárech a pravidelně nakukuje do reprezentace, jde možná o aktuálně nevytěžovanějšího českého hráče vůbec.

Hráč

Odehrané minuty

Martin Cedidla
(Jablonec)

1829

Michal Beran
(Olomouc)

1823

Lukáš Červ
(Plzeň)

1787

Michal Cupák
(Zlín)

1785

Martin Králik
(Ml. Boleslav)

1778

Vykřičník pro Hradec?

Datovou „tabulku pravdy“ je vždy třeba brát s velkou rezervou. Takzvané „očekávané body“ jsou vypočítány dle rozdílu xG (očekávaných gólů) v jednotlivých zápasech a poukazují na to, jak by vypadala realita, kde by týmy neuměly nadstandardně využívat své šance, neměly štěstí/smůlu, nebo by jim nadprůměrně nezachytal gólman. Proto můžeme vidět razantní skok třeba u Bohemians, které obraly o body neproměněné šance, které by průměrný tým zkrátka vytěžil v góly.

Pod své schopnosti také hraje Baník, ačkoli by dle xG stále měl být v záchranářské skupině. Jelikož u Jablonce jsme dlouhodobě zvyklí, že datům vzdoruje, ten nejvíce šokující pád vidíme u Hradce. V realitě hraje výrazně nad plán, přímo o sedm míst! Hlavním důvodem je elitní zakončování jednotlivých střelců, z vytvořených šancí Hradce mělo dle dat padnout v průměru o osm branek méně. Svou roli hraje i výtečný gólman Adam Zadražil. Tento trend bývá těžko udržitelný, dožene to Votroky na jaře?

Tabulka podle očekávaných bodů

Tým

Body

Změna umístění

Slavia

40

Sparta

36

Plzeň

33

+1

Karviná

30

Liberec

29

+1

Jablonec

25

–3

Olomouc

25

+1

Bohemians

25

+4

Zlín

24

Teplice

23

Baník

23

+4

Pardubice

22

–1

Dukla

22

+1

Hradec

22

–7

Slovácko

21

+1

Mladá Boleslav

20

–3

Králové soubojů ze severu

V tomto případě data asi nijak nezkreslují; kdybychom rozdali fotbalovým expertům anketu o nejlepší stopery ligy, jména z této pětky by se tam rozhodně objevovala. Už druhý rok v řadě vládne úspěšnosti v defenzivních a vzdušných soubojích kapitán Jablonce Nemanja Tekijaški, kterého těsně stíhá liberecký „supernákup“ Ange N’Guessan. Je vidět, že U Nisy mají na stopery vkus, vždyť Tekijaškiho a třetího Louise Lurvinka v minulosti také poptávali.

I Slavia má soubojové titány. Železný Tomáš Holeš má zřejmě nejlepší vzdušná čísla v porovnání s výškou (pouhých 180 centimetrů) a Štěpán Chaloupek potvrzuje průlomovou sezonu.

Úspěšnost v defenzivních/vzdušných soubojích

Hráč

Úspěšnost (%)

Nemanja Tekijaški
(Jablonec)

80 / 62

Ange N’Guessan
(Liberec)

79 / 62

Louis Lurvink
(Pardubice)

75 / 62

Tomáš Holeš
(Slavia)

75 / 61

Štěpán Chaloupek
(Slavia)

75 / 57

Experti na standardky

V létě se masivně řešil nabobtnalý realizační tým Sparty, která mimochodem přivedla i expertního kouče na standardní situace Jacka Wilsona se zkušenostmi z Premier League. Ale vyplatilo se. Letenští si vytváří ze standardek nejvíce šancí, střídají několik rozehrávek rohů, ale především jsou produktivní – sedm vstřelených branek tvoří hned 20 % jejich gólového portfolia. Důležité ale je, že jsou pevní i ve vlastní šestnáctce.

S pozitivní bilancí vychází celkem překvapivě i Karviná, která elitními hlavičkáři zrovna neoplývá. Gólově za ni zářil odcházející stoper Dávid Krčík. Dlouhodobou slabinu prolomil i Liberec, na ligové poměry ale ze standardek nadále příliš inkasuje.

Tým

Vstřelené góly

Inkasované góly

Sparta

7

2

Karviná

5

1

Liberec

6

4

Plzeň

4

2

Teplice

4

2

Rozdíloví brankáři? Outsideři

S přehledem nejlepším gólmanem ligy by ještě pár dní zpátky byl Jan Koutný, ale pětigólový debakl se Zlínem mu značně pošramotil bilanci. A tak se do výběru brankářů, kterým se oproti kvalitě střel soupeře dařilo nejlépe, dostalo několik jiných zajímavých jmen. Outsiderů, bývalých dvojek, dříve kritizovaných borců.

S bilancí téměř čtyř branek chycených navíc kraluje lize nová jednička (?) Plzně Florian Wiegele, obří Rakušan to stihl jen za pět zápasů. Vyšvihl se i další čahoun Rihards Matrevics z Dukly, který zažívá podobný příběh jako Matouš Trmal z Teplic – po úvodních rozpačitých výkonech se stal oporou. V Lotyšově případě ale zatím zákroky nijak významně nepřispívají k bodům.

Brankář

Chycené góly

Florian Wiegele
(Plzeň)

3,5

Rihards Matrevics
(Dukla)

3,3

Jiří Floder
(Mladá Boleslav)

2,1

Matouš Trmal
(Teplice)

2,7

Adam Zadražil
(Hradec)

2

Mistři taktických faulů

Statistická odchylka až nevídaného druhu. Zatímco napříč celou ligou většině týmů koreluje počet způsobených faulů a počet obdržených karet (průměr se pohybuje za žlutou kartu na každý šestý faul), pak tu máme Karvinou. Slezané za celý podzim obdrželi jen těžko uvěřitelných devatenáct žlutých karet, tudíž jednu žlutou kartu na zápas!

Při přepočtu na fauly jde o ještě více zarážející číslo. Parta Marka Jarolíma (dříve Martina Hyského) dostane v průměru žlutou kartu za každý třináctý faul. I Hradec, který je oproti zbytku ligy ve výrazném plusu, je potrestán už za každý sedmý. To ukazuje, že karvinští jsou přímo mistři taktických faulů, které nevedou k trestu. Samozřejmě, vysvědčení jim kazí čtyři červené karty.

Tým

Fauly

Žluté karty

Faul / žlutá karta

Karviná

242

19

12,8

Hradec

235

33

7,1

Bohemians

248

39

6,4

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů