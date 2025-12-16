Otočka u Kadlece! Po Liberci se ozvala i Plzeň, přijde aspoň jiný obránce z Bohemians?
Ladění kádru tradičně začínají velmi brzy v Plzni. Jedním z cílů může být podle informací iSportu zajímavé jméno z Bohemians – Adam Kadlec (22). Mladému obránci končí v létě smlouva, nějakou dobu už se řešil jeho přesun do Liberce. Jenže do hry měla v posledních dnech vstoupit ambiciózní západočeská organizace, kterou by vysoký zadák mohl upřednostnit. A rázem se situace obrací!
Adam Kadlec je ceněný, perspektivní obránce. Narostl téměř na dva metry, přitom zvládá i technické věci, rychlostně dokáže podporovat ofenzivu (jeho maximálka se šplhá k 36 kilometrům za hodinu) a logicky pomáhat při standardkách. V Ďolíčku, kde nakoukl do ligy už před pěti lety, mu v létě končí smlouva, tím pádem může být zajímavý pro jiné kluby.
„Nemám žádné indicie, ale cítím z rozhovorů hráče, že má zájem spíš odejít. Ale v tuhle chvíli nevím, spekuluje se o Liberci i jiných klubech. Oficiálně by neměl mít ještě nic podepsaného, ale nějaká dohoda samozřejmě být může,“ řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý po nedělní porážce s Karvinou.
Ano, Kadlec měl být blízko dohodě ve Slovanu, kde se o hráče zajímají delší dobu. Server iSport o tom jako první informoval už před několika měsíci. Jenže situace se nakonec může ještě změnit – hráče má nově zkoušet získat Plzeň, která shání pravého obránce.