Trenéři v ohrožení: Galásek je číslo 1, Veselý o konci mluvil sám. A co Janotka?
V Ostravě je to veřejné téma, v Olomouci hojně rozebíraná záležitost, zato v Hradci Králové, kde podobná úvaha proběhla mezi fanoušky, se nic dít nebude. David Horejš zůstane trenérem Votroků i pro jaro, noví majitelé věří jeho cestě, ostatně elitní šestka není po sedmém místu v minulém ročníku daleko. V lize však mohou přijít trenérské změny, jichž se během podzimu událo pět. Které týmy mohou mít nové šéfy?
Olomouc: Tomáš Janotka
- 8. místo
- 19 zápasů
- 7 výher - 6 remíz - 6 proher
- 27 bodů
- skóre 18:17
Po minulé sezoně by byl jeho konec bomba. Jenže olomoucké ambice sahají až do nebes a rány do vlastního vazu se množí. Pohárový krach na stadionu divizního souseda ze stejného města, pád v Konferenční lize na Gibraltaru a pětigólová devastace ve Zlíně jsou pro investora Pavla Hubáčka nepřijatelné. „Nepovedl se nám ligový cíl, což bylo třicet bodů, ale pokud postoupíme v Evropě, bude podzim úspěšný,“ řekl Janotka. K tomu potřebuje čtvrteční remízu s Lechem Poznaň. „Nesu jako trenér plnou odpovědnost za výsledky, ale je to otázka na vedení, aby si zhodnotilo všechny věci,“ dodal.
Bohemians: Jaroslav Veselý
- 12. místo
- 19 zápasů
- 5 výher - 4 remízy - 10 proher
- 19 bodů
- skóre 14:24
Sám o konci začal mluvit na tiskové konferenci po poslední domácí tryzně s Karvinou. Bohemians zapadli do skupiny o záchranu, druhá část podzimu je totálně sundala. „Musíme si sednout a říct si, jestli budou chtít, abych pokračoval. Bude se o tom určitě spekulovat. Jde mi o Bohemku a nebudu mít problém s tím, kdyby se vedení rozhodlo udělat změnu na trenérské pozici,“ uvedl Jaroslav Veselý. Zelenobílí z posledních devíti utkání sedm prohráli, zvítězili pouze jednou. Předtím byli osmí, měli stejně bodů jako pátá Plzeň.
Baník: Tomáš Galásek
- 15. místo
- 8 zápasů
- 1 výhra - 1 remíza - 6 proher
- 4 body (tým má po podzimu 14 bodů)
- skóre 4:12 (tým má po podzimu 12:25)
Na Bazalech a ve Vítkovicích už probíhá snaha o posílení realizačního týmu. Není divu. Tomáš Galásek záchranu Baníku nezvládá, potřebuje silnější a zkušenější personu k sobě. V šesti z osmi utkání pod ním tým neskóroval, přesvědčil snad jen s podobně zoufalou Duklou. Trenér šibuje s hráči, kupříkladu s Ondřejem Kričfalušim či Michalem Kohútem. Problém však nejde jen za ním, nýbrž za celým sportovním vedením. Baník získal talenty (nyní dorazil také Filip Šancl), ale postavit boj o život na dvacetiletém Davidu Plankovi (a dalších) je bláhovost. Pomoci by mohl například Tomáš Janotka, kdyby skončil v Sigmě.
Kdo je další v ohrožení?
Jde o dvě jména, při pohledu na tabulku logická.
Mladá Boleslav inkasovala s odstupem nejvíce branek (41), Aleš Majer musí postupně omezovat její zranitelnost. Postupně se mu to daří, nyní by měl být poměrně v pohodě. Pozor však, během podzimu byla jeho pozice ve velkém ohrožení.
Druhým neklidným mužem musí být David Holoubek. Dukla se potácí, což se očekávalo. Ano, klub deklaruje především snahu posouvat hráče, prodávat je, jenže ve druhé lize borce rozhodně tak nezhodnotí…
Kdo už měnil trenéra
1.FC Slovácko
Na začátku listopadu byl odvolán Jan Kameník, mužstvo pod ním vyhrálo jedno utkání ze čtrnácti. Na jeden zápas nastoupil sportovní ředitel Veliče Šumulikoski, poslední čtyři kola velel Roman Skuhravý. Dvakrát zvítězil, mimo jiné nad Plzní.
FC Viktoria Plzeň
Po deseti kolech, z nichž vyhrál jen čtyřikrát, byl odvolán Miroslav Koubek, jemuž zlomila vaz prohra se Zlínem na konci září. Viktoria nějakou chvíli bojovala o vysněnou náhradu, nakonec Martina Hyského, do té doby kouče Karviné, získala.
FC Baník Ostrava
Už nějakou dobu se k tomu schylovalo. Baník v létě vyslal do světa čtyři opory ofenzivy, adekvátně se neposílil. Trenér Pavel Hapal to nesl nelibě, později až rezignovaně. Proto v říjnu skončil, v Ostravě vydržel prakticky přesně tři roky.
MFK Karviná
Tady šlo o zákon vodopádu. Martinovi Hyskému už byla Karviná malá, chtěl se rozmáchnout, což mu bylo umožněno v Plzni po konci Miroslava Koubka. Jako nástupce byl vybrán tak trochu jeho klon Marek Jarolím. Tým jede dál.
FK Pardubice
Davidu Střihavkovi nakonec zlomil vaz brutální los na startu sezony, ale také výsledky v minulém ročníku, které nejevily vzestupnou tendenci. Na konci září dostal padáka, jeho nástupce Jan Trousil zaujal především na konci podzimu třemi výhrami v řadě.
