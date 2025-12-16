Baník má zájem o zkušeného útočníka ze zahraničí. Co bude se Zlatohlávkem?
Podle datových predikcí analytické společnosti Opta už se Baník s 86% pravděpodobností nedostane ze skupiny o záchranu a na 41 % se ho bude týkat baráž. Drsné vyhlídky... Proto je nejvyšší čas, aby Ostrava sháněla posily – a zejména do ofenzivy, neboť pouhých 12 vstřelených gólů je šílený počin. Podle informací iSportu sondují Slezané situaci kolem zkušeného útočníka, právě zejména o hotové typy rovnou do základní sestavy na Bazalech budou přes zimu stát.
V úterý Baník oficiálně oznámil příchod záložníka Filipa Šancla, ale ten úplně do současné cílové skupiny nespadá. Ne snad proto, že by dvacetiletý špílmachr neměl kvalitu, ale proto, že takových talentovaných mladíků má Ostrava v kádru spoustu.
A všichni viděli, že jen s nimi to na podzim nešlo. I kapitán Michal Frydrych na rovinu řekl, že ze všeho nejvíc teď mužstvo potřebuje válečníky. Navíc Šanclův transfer ze Slavie je veřejně známý od září, akorát musel ještě dokončit hostování v Pardubicích. Nejde o novinku reagující na obří krizi. Nyní rozšíří už tak početnou konkurenci ve středu pole, kde zrovna další kusy potřeba nejsou. Ostatně i Samuel Grygar, jenž hostuje v Ružomberku, je dalším perspektivním centrálním halvem.
„Filipovy schopnosti máme dobře zmapované, k jeho přednostem určitě patří kreativita a zakončení. Měli jsme ho na seznamu nějakou dobu, je to kluk s velkou perspektivou a jsme rádi, že k nám přichází,“ oznámil sportovní ředitel Luděk Mikloško na oficiálních stránkách.
„Současně víme, že jaro bude velice náročné a pro boj ve spodní části tabulky budeme potřebovat i zkušenější a odolné hráče, kteří už mají něco za sebou a ví, co takové zápasy obnášejí. Na trhu se proto hodně díváme i po této cílové skupině,“ dodal.
Už je jisté, že Jan Kliment ani Lukáš Sadílek na Bazaly nepřijdou. Nejlepší kanonýr předchozí sezony prodloužil smlouvu v Olomouci, sparťan zřejmě zamíří do polského Górniku Zabrze.