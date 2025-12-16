Hradec má zkušeného ředitele ze Slovácka. Opravdu přichází Pojezný, řešil víc nabídek
Akce se táhla, i když náznaky o jejím uskutečnění se objevily, jak informoval deník Sport i web iSport, už na konci listopadu. Hradec Králové, konkrétněji řečeno jeho noví majitelé v čele s dvojicí Ivo Ulich, Ondřej Tomek, měli v plánu do klubu přivést protřelého fotbalového manažera. Je jím Petr Pojezný. Bývalý výkonný ředitel 1. FC Slovácko převezme uvolněný post sportovního ředitele, z nějž odchází do Zbrojovky Brno Jiří Sabou.
Na podzim po čtvrtstoletí ukončil angažmá ve Slovácku. Muž, který vzešel z vodáckého prostředí, s týmem oslavil triumf v poháru, účast v Evropské lize, prostě zlaté časy s trenérem Martinem Svědíkem.
Jenže organizace z Uherského Hradiště postupně chřadla, což ostatně potvrzuje nynější poslední místo v ligové tabulce.
Během podzimu řešil všemožné nabídky, například od asociace či druholigové Kroměříže, která se potřebuje vymanit z bojů o záchranu. Proto se debaty táhly, nakonec se však Ivo Ulich společně s Radkem Šenkem, dalším partnerem ve společnosti Fotbal HK 1905, která Votroky převzala, s Petrem Pojezným domluvili.
Hradec ještě hledá manažera áčka
Proč Ulich a Šenk? Ti dva mají aktuálně na starosti organizační záležitosti, další partneři do těch nejviditelnějších tolik nezasahují. Pavel Rejchrt, spolumajitel stavební firmy Finep, je v pozadí, Pavel Nedvěd řeší jako šéf reprezentací nového trenéra pro národní tým. Ondřej Tomek se zapojuje zejména v jiném segmentu, zajímá se o akademii, už měl sezení s šéftrenérem mládeže Luďkem Zajícem.
Zaplnit místo sportovního ředitele však bylo zásadní, přestupní termín se blíží, s některými hráči se bude jednat o prodloužení smlouvy. Pojezný na Slovácku sice nebyl přímo šéfem tohoto úseku, k ruce měl Veliče Šumulikoskiho, přesto se pohyboval blízko. Na starosti měl kupříkladu dotahování kontraktů.
Noví majitelé shání ještě někoho na pozici manažera prvního mužstva. Podle zdrojů redakce by se mělo v ideálním případě jednat o někoho s místní znalostí, člověka spojeného s regionem.
