Liga očima fanoušků: Který hráč nešel ke kotli v Ďolíčku i shnilá jablka na Letné
Fotbalová Chance Liga má za sebou podzimní část. Někteří fanoušci Bohemians opouštěli předčasně utkání s Karvinou, úplně všechno je pak špatně v Ostravě. A v Plzni věří, že by se Rafiu Durosinmi v případě přestupu do Anglie rozstřílel, proč? A co si fanoušci myslí o dění na Letné? Projděte si tradiční rubriku deníku Sport.
BOHEMIANS PRAHA 1905
Vánoční nadílka. Júsuf pro mě skončil
Tři góly do klokaní sítě a tradá oslavit Vánoce. Karviná předvedla dominantní výkon. Nechci tu pět dlouhé ódy na soupeře, a tak ve zkratce řeknu, že takhle sebejistý tým jsem v Ďolíčku dlouho neviděl. Čeho je moc, toho je příliš. Někteří fanoušci odešli před závěrečným hvizdem a další si po zápase vyžádali hráče i trenéry k otevřené debatě. Výsledková mizérie nebere konce a rozumím oné zlobě, ale za mě měl podobný akt přijít po utkání s Teplicemi. Výroční utkání ke 120 rokům od založení tak skončilo fiaskem a bez děkovačky. Cením si přístupu trenéra Veselého, kapitána Hůlky a vlastně všech hráčů, kteří přišli vyslechnout si kritiku na pár metrů. Jen jeden scházel. Júsuf zůstal stát na půlící čáře (v tom byl silný i v utkání), čímž se pro mě otočil zády k týmu i fanouškům, a doufám, že to byl jeho poslední zápas v zelenobílém dresu. Horké hlavy nic nevyřeší, dejme deset dní volno. Pak chci věřit, že nastane několik změn v kádru a v jarní části budou výkony i výsledky mnohem lepší, protože reálně hrajeme o záchranu. Tak šťastné zelenobílé! Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
VIKTORIA PLZEŇ
Obrana? Paradox. Čtvrté místo, to jde
Po výprasku na Moravě jsme v Evropské lize ostudu neudělali. Po vyloučení Jemelky jsme sice proti Panathinaikosu museli na útočné choutky zapomenout, obrana ovšem nulu udržela. Je to fakt paradox, v Evropě ji máme nejlepší, doma je jak cedník. No, ale nutno podotknout, že útok, tedy šest branek, nic moc. Spíš dost bída. Na body k postupu to snad stačit bude. Závěr byl doma s Duklou, ze začátku zase bohémský výkon ve stylu To jsou žebráci, nic se nemůže stát. Jako by se zapomnělo na to, jak nám u nich napráskali. Tentokrát jsme ale brali body my a to je důležité. Čtvrté místo po podzimu? Jo, jde to, chtěl jsem nás výš, ale nedá se nic dělat. Nějaký průvan v kádru nás prý čeká. Durosinmi do Anglie? Při vší úctě k našim hráčům, pokud bude mít lepší servis ze zálohy, asi dá branek víc než u nás. Koukněte na Šulce, jak válí ve Francii. Chvíli si odpočiňme a po Novém roce hurá na to. Budeme si zase hrát na tučňáky, to v našich zeměpisných šířkách k fotbalu patří. Čest královně Viktorce, veselé Vánoce a šťastný nový rok všem!
KOVI. 57 let, koordinátor distribuce
BANÍK OSTRAVA
Důvody podzimu hrůzy. Dokážeme se poučit?
Vyvrcholením katastrofálního podzimu byl domácí duel „o šest bodů“ s Pardubicemi. Zápas ani nemá smysl hodnotit, nepovedlo se v podstatě nic – výkon bez důrazu a agresivity, špatná střídání, (ne)forma hráčů. Chápu, že nohy svazuje nervozita, ale prostě bez nasazení a důrazu zejména v obou vápnech se těžko dá vyhrát, navíc v boji o záchranu. Hlavní příčiny současného stavu? Na prvním místě podcenění letního přestupového období. S tím souvisí velmi špatný výběr posil, posledních x příchozích hráčů byly totální low-cost omyly. Hráči odcházeli, přicházeli a kostra týmu se hledala celý podzim. Chybějící forma některých očekávaných opor, to byl další problém. A málo jich nebylo. Potíž jsem viděl i ve fyzické připravenosti – přišlo mi, že nejsme schopni běhat ve sprintu, chyběla nám dynamika, lehkost a vytrvalost v intenzitě. Další kapitolou jsou trenéři, už demotivovaný (nedivím se) pan Hapal a nezkušený Tomáš Galásek (ač klubová legenda). Zásadní otázka: Dokážeme se poučit? Posílíme realizační tým? Hráčský kádr? Bez toho to asi nepůjde…
Václav Dohnal. 34 let, projektant
SLAVIA PRAHA
To dobré převážilo. Teď jen lépe trefit posily
Na závěr roku nadělila Slavia fanouškům jeden z nejatraktivnějších zápasů v sezoně. Jablonec porazila 4:3, a byť minimálně nad dvěma inkasovanými brankami mohli přítomní jen nevěřícně kroutit hlavou, to dobré nakonec převážilo. Čtyři vstřelené góly přinesly spokojenost jak s posledním zápasem, tak i s celým podzimem. Během něj to sice až příliš dlouhou dobu povážlivě drhlo herně i výsledkově, sedmibodový polštář pro jarní část sezony však nelze hodnotit jinak než jako úspěch. Slavia však nesmí zapomenout na to, co se v létě nepovedlo, a řádně se připravit na jaro. Před třemi roky měla také náskok sedmi bodů po 19 kolech. Ten se pak rozplynul během pouhých pěti jarních dějství, a titul nakonec brala konkurence. Rozhodně není nic hotovo. Bylo by fajn, aby Slavia trefila posily lépe než v létě, kdy spíše střílela mimo než do černého. Isife a Kante vypadají jako zajímaví nadějní hráči, netroufám si ale říci, zda mohou být už na jaře dostatečnou kvalitou pro boj o titul jako ti z širšího kádru.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník
SPARTA PRAHA
Kdo zatřese stromem se shnilými jablky?
To není atak na hráče, ale naše vedení. Jsou věci, které signalizují neochotu nebo nekompetentnost řešit problémy, které nás provázejí. Ať je to narůstající podrážděnost trenéra při otázkách na tělo kladených médii, nebo nic neříkající hodnocení výkonů některých hráčů. Nejsem fotbalový expert. Proto si půjčím termín zkrácené hřiště. Bylo jasné i laikovi, že taktika à la Pardubice nese ovoce. Naši hráči nebyli schopni, až na výjimky – Zelený – vypořádat se s presinkem soupeře. Ale právě Zelený byl střídán, a výkon týmu šel dolů. Držení míče více než sedmdesát procent, hodnocené naším trenérem jako prvek absolutní dominance, je zcela mimo mísu. Naopak, je to důkaz neschopnosti založit rychlý protiútok. Ano, podařilo se to jednou při druhé vyrovnávací brance. Že v Konferenční lize hrajeme lépe? Sparta má ve světě stále dobrý zvuk a soupeři tak k utkáním přistupují. Stačí nám to? Je třeba nalít si čistého vína nejen u svátečního stolu, ale obrazně i do kalichu hořkosti, který stále více přetéká. Závěrem přeji hezké svátky všem sparťanům.
Miloš Kolář. 74 let fotbalový důchodce